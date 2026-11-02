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Ganate un lugar en el crucero de La Konga: Cadena 3 sortea una cabina doble para el Ocean Fest

 

02/11/2026 | 10:27Redacción Cadena 3

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El verano arranca con una propuesta imperdible para los amantes de la música y los viajes. Cadena 3, junto a Viajes TDH, Bentancourt y La Konga, lanzó el sorteo de una cabina doble interna para disfrutar de la segunda edición del Ocean Fest, el crucero que combina descanso, entretenimiento y todo el ritmo del cuarteto a bordo.

El premio para el ganador y su acompañante incluye la estadía completa en cabina doble interna, régimen de pensión completa con bebidas y la totalidad de los impuestos cubiertos (quedan excluidos los traslados hasta el puerto de Buenos Aires y consumos extras a bordo).

Para participar, los interesados deben ingresar al sitio web oficial de Cadena 3completar el formulario con sus datos personales y registrarse antes del cierre de la promoción. La inscripción permanecerá abierta durante todo el mes y el nombre del afortunado se dará a conocer al aire el viernes 20 de noviembre.

Tras el éxito rotundo de su primera entrega, el Ocean Fest vuelve a embarcarse para ofrecer una experiencia festiva única en alta mar junto a una de las bandas más convocantes del país.

Lectura rápida

1. ¿Qué se sortea?

Se sortea una cabina doble interna para el Ocean Fest.

2. ¿Quiénes organizan el sorteo?

El sorteo es organizado por Cadena 3, Viajes TDH, Bentancourt y La Konga.

3. ¿Cuándo se dará a conocer al ganador?

El ganador se anunciará al aire el viernes 20 de noviembre.

4. ¿Dónde se debe registrarse para participar?

Los interesados deben registrarse en el sitio web oficial de Cadena 3.

5. ¿Qué incluye el premio?

El premio incluye estadía en cabina doble interna, pensión completa y todos los impuestos.

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