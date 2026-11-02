Ganate un lugar en el crucero de La Konga: Cadena 3 sortea una cabina doble para el Ocean Fest

El verano arranca con una propuesta imperdible para los amantes de la música y los viajes. Cadena 3, junto a Viajes TDH, Bentancourt y La Konga, lanzó el sorteo de una cabina doble interna para disfrutar de la segunda edición del Ocean Fest, el crucero que combina descanso, entretenimiento y todo el ritmo del cuarteto a bordo.

El premio para el ganador y su acompañante incluye la estadía completa en cabina doble interna, régimen de pensión completa con bebidas y la totalidad de los impuestos cubiertos (quedan excluidos los traslados hasta el puerto de Buenos Aires y consumos extras a bordo).

Para participar, los interesados deben ingresar al sitio web oficial de Cadena 3, completar el formulario con sus datos personales y registrarse antes del cierre de la promoción. La inscripción permanecerá abierta durante todo el mes y el nombre del afortunado se dará a conocer al aire el viernes 20 de noviembre.

Tras el éxito rotundo de su primera entrega, el Ocean Fest vuelve a embarcarse para ofrecer una experiencia festiva única en alta mar junto a una de las bandas más convocantes del país.