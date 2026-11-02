Ni Messi ni Maradona: un retrato de Francisco junto a la Casa Blanca

A pocos metros de la Casa Blanca, en Washington, un bar guarda una presencia argentina entre las figuras más influyentes de la política estadounidense. No se trata de Lionel Messi ni de Diego Maradona, sino del papa Francisco, cuyo retrato forma parte de la galería de caricaturas de Off The Record, un establecimiento ubicado en el subsuelo del hotel The Hay-Adams.

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El lugar es frecuentado por funcionarios que trabajan en la residencia presidencial, jueces, periodistas y empresarios. Su nombre hace referencia a las conversaciones off the record, aquellas que se mantienen bajo reserva, y su ambiente está atravesado por el humor político y los intercambios discretos. En sus paredes conviven caricaturas de expresidentes como Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, además de integrantes de la Corte Suprema estadounidense.

Entre esas figuras aparece Francisco, Jorge Bergoglio, el argentino que llegó al Vaticano y se convirtió en una figura de alcance mundial. Su caricatura comparte espacio con quienes protagonizan la vida política e institucional de Estados Unidos, en un rincón de Washington donde la historia, el poder y el periodismo se cruzan. Un retrato argentino en el corazón del poder global.