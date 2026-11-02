Enviado Especial
Ni Messi ni Maradona: un retrato de Francisco junto a la Casa Blanca
El papa argentino integra una galería de caricaturas en Off The Record, un bar del subsuelo del hotel The Hay-Adams, frecuentado por funcionarios, jueces, periodistas y empresarios de Washington.
02/11/2026 | 10:26Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Entre esas figuras del bar aparece Francisco.
A pocos metros de la Casa Blanca, en Washington, un bar guarda una presencia argentina entre las figuras más influyentes de la política estadounidense. No se trata de Lionel Messi ni de Diego Maradona, sino del papa Francisco, cuyo retrato forma parte de la galería de caricaturas de Off The Record, un establecimiento ubicado en el subsuelo del hotel The Hay-Adams.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
El lugar es frecuentado por funcionarios que trabajan en la residencia presidencial, jueces, periodistas y empresarios. Su nombre hace referencia a las conversaciones off the record, aquellas que se mantienen bajo reserva, y su ambiente está atravesado por el humor político y los intercambios discretos. En sus paredes conviven caricaturas de expresidentes como Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, además de integrantes de la Corte Suprema estadounidense.
Entre esas figuras aparece Francisco, Jorge Bergoglio, el argentino que llegó al Vaticano y se convirtió en una figura de alcance mundial. Su caricatura comparte espacio con quienes protagonizan la vida política e institucional de Estados Unidos, en un rincón de Washington donde la historia, el poder y el periodismo se cruzan. Un retrato argentino en el corazón del poder global.
Lectura rápida
¿Qué figura argentina se encuentra en Off The Record? La caricatura del papa Francisco.
¿Dónde se ubica el bar Off The Record? En el subsuelo del hotel The Hay-Adams, a pocos metros de la Casa Blanca en Washington.
¿Quiénes frecuentan el bar? Funcionarios de la residencia presidencial, jueces, periodistas y empresarios.
¿Qué tipo de conversaciones se llevan a cabo en el bar? Conversaciones off the record, que se mantienen bajo reserva.
¿Con quiénes comparte espacio la caricatura del papa Francisco? Con caricaturas de expresidentes de Estados Unidos y miembros de la Corte Suprema.