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Tragedia en Florida: Pilotos alertaron sobre hielo y turbulencias antes de accidente fatal

Un avión privado se estrelló en un barrio de Florida, dejando un saldo de nueve víctimas fatales. La tripulación informó sobre hielo y turbulencias justo antes del desastre.

02/11/2026 | 08:41Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- Un total de nueve personas murieron el domingo cuando un Learjet 60 se estrelló en un barrio residencial de Florida, Estados Unidos. El accidente ocurrió a las 12:50, hora del este, y fue confirmado por el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, quien en su cuenta de X publicó: "Las nueve personas a bordo murieron".

El jet partió de Austin, Texas, con destino a Las Bahamas, y Duffy lo calificó como una "horrible tragedia". La Administración Federal de Aviación (FAA) enviará un equipo al lugar para colaborar con la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Aún se desconoce si hubo heridos en tierra. Minutos antes del accidente, el piloto reportó la acumulación de hielo y turbulencias moderadas, como se escucha en una grabación de las comunicaciones con los controladores aéreos captada por LiveATC.net. En la grabación, uno de los pilotos comentó: "Tenemos hielo ligero y transparente que es manejable y turbulencia moderada".

La situación se complicó cuando la tripulación detectó precipitaciones y solicitó autorización para ascender en busca de mejores condiciones meteorológicas. Sin embargo, poco después, reportaron una emergencia y el avión comenzó a caer rápidamente, descendiendo aproximadamente 8,2 kilómetros en un minuto.

El piloto alertó a los controladores aéreos diciendo: "Estamos descendiendo a 8000 —emergencia, emergencia—, estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto". Luego comunicó una "situación de exceso de velocidad, descendiendo a 20.000 pies por minuto".

La comunicación finalizó con gritos y la dramática frase: "Nos vamos a estrellar contra el suelo". Medios locales indicaron que en el momento del accidente había tormentas dispersas en la zona, y que el avión había atravesado una fuerte celda de tormenta unos minutos antes de comenzar su descenso.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Florida?
Un jet privado se estrelló en un barrio residencial, resultando en la muerte de nueve personas a bordo.

¿Quién confirmó el accidente?
El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, fue quien informó sobre las víctimas fatales.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió el domingo a las 12:50, hora del este.

¿Cuál era el destino del avión?
El avión había partido de Austin, Texas, y se dirigía hacia Las Bahamas.

¿Qué reportaron los pilotos antes del accidente?
Los pilotos informaron sobre acumulación de hielo y turbulencias moderadas antes de solicitar un ascenso por condiciones meteorológicas adversas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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