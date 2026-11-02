FOTO: Tragedia en Florida: Pilotos alertaron sobre hielo y turbulencias antes de accidente fatal

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- Un total de nueve personas murieron el domingo cuando un Learjet 60 se estrelló en un barrio residencial de Florida, Estados Unidos. El accidente ocurrió a las 12:50, hora del este, y fue confirmado por el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, quien en su cuenta de X publicó: "Las nueve personas a bordo murieron".

El jet partió de Austin, Texas, con destino a Las Bahamas, y Duffy lo calificó como una "horrible tragedia". La Administración Federal de Aviación (FAA) enviará un equipo al lugar para colaborar con la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Aún se desconoce si hubo heridos en tierra. Minutos antes del accidente, el piloto reportó la acumulación de hielo y turbulencias moderadas, como se escucha en una grabación de las comunicaciones con los controladores aéreos captada por LiveATC.net. En la grabación, uno de los pilotos comentó: "Tenemos hielo ligero y transparente que es manejable y turbulencia moderada".

La situación se complicó cuando la tripulación detectó precipitaciones y solicitó autorización para ascender en busca de mejores condiciones meteorológicas. Sin embargo, poco después, reportaron una emergencia y el avión comenzó a caer rápidamente, descendiendo aproximadamente 8,2 kilómetros en un minuto.

El piloto alertó a los controladores aéreos diciendo: "Estamos descendiendo a 8000 —emergencia, emergencia—, estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto". Luego comunicó una "situación de exceso de velocidad, descendiendo a 20.000 pies por minuto".

La comunicación finalizó con gritos y la dramática frase: "Nos vamos a estrellar contra el suelo". Medios locales indicaron que en el momento del accidente había tormentas dispersas en la zona, y que el avión había atravesado una fuerte celda de tormenta unos minutos antes de comenzar su descenso.