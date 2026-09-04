Caitlin Clark guía a Estados Unidos en su victoria sobre China en el Mundial femenino

FOTO: Caitlin Clark ayuda a Estados Unidos a vencer a China en su debut en el Mundial femenino

BERLÍN — En su primer partido del Mundial de baloncesto femenino, Caitlin Clark se destacó con 14 puntos y 11 asistencias, contribuyendo a que Estados Unidos lograra una contundente victoria por 94-61 sobre China, un equipo liderado por la imponente pívot de 2,21 metros Zhang Ziyu.

Además de Clark, Rhyne Howard también anotó 14 puntos y Jackie Young sumó 12, consolidando un triunfo que extiende la racha ganadora de las estadounidenses a 31 partidos consecutivos en mundiales desde su última derrota en 2006.

La selección estadounidense atraviesa un periodo de renovación, con una plantilla joven que incluye a Paige Bueckers y Angel Reese. Aunque ninguna de ellas inició el juego, el trío se unió en la cancha para dominar el primer cuarto, finalizando 27-14 a su favor.

China, por su parte, mostró una respuesta en el segundo cuarto gracias a Zhang, quien, a sus 19 años, realizó su debut en un Mundial. Su presencia bajo el aro complicó las anotaciones de las estadounidenses, quienes a menudo se veían obligadas a doblar la defensa cada vez que ella recibía el balón.

La primera canasta de Zhang redujo la diferencia a 33-25 en la primera mitad, pero Estados Unidos respondió con una racha de 16-4, cerrando el primer tiempo con un sólido 49-29. Young culminó una jugada de tres puntos y Breanna Stewart anotó los últimos cuatro puntos del periodo.

En el tercer cuarto, China emparejó a Zhang con Han Xu, de 2,08 metros, creando un obstáculo defensivo aún más formidable. A pesar de acercarse a 53-37, Estados Unidos respondió con una racha de 17-5, cerrando el cuarto de manera contundente.

Zhang finalizó el encuentro con 13 puntos, convirtiendo nueve de sus diez tiros libres, mientras que Han sumó 11 puntos y 10 rebotes.

En esta ocasión, Estados Unidos recibió el apoyo del público, algo inusual en torneos internacionales. Clark dedicó tiempo a firmar autógrafos y tomarse fotos con los aficionados, incluyendo a una niña que llevaba su camiseta de Indiana Fever.

El próximo desafío para Estados Unidos será enfrentarse a Italia en otro partido del grupo el sábado.