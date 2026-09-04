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Brote de salmonella afecta a 135 médicos en hospital público de Ciudad de México

Un brote de gastroenteritis por salmonella ha afectado a 135 médicos de un hospital en Ciudad de México. Los profesionales presentaron síntomas tras consumir alimentos en el comedor del centro, que ha suspendido el servicio.

04/09/2026 | 11:57Redacción Cadena 3

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Brote de salmonella enferma a 135 médicos de importante hospital público de Ciudad de México

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CIUDAD DE MÉXICO — Las autoridades de Salud de México están investigando un brote de gastroenteritis infecciosa aguda causado por salmonella en uno de los hospitales públicos más importantes de Ciudad de México, que ha dejado a 135 médicos residentes y de alta especialidad enfermos tras consumir alimentos en el comedor del centro.

El brote fue identificado el lunes, cuando se reportó un aumento repentino de médicos que presentaban síntomas como dolor abdominal, diarrea, vómito y fiebre baja. Según un comunicado emitido por el Hospital General, se tomó acción inmediata para abordar la situación.

Como medida preventiva, el hospital decidió suspender los servicios de comedor proporcionados por una empresa externa, mientras se lleva a cabo un seguimiento de los afectados y se analizan las causas del brote. La institución también informó que los médicos hospitalizados se encuentran estables.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un brote de salmonella afectó a 135 médicos en un hospital de Ciudad de México.

¿Quiénes están afectados?
Médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General.

¿Cuándo se detectó el brote?
El brote fue detectado el lunes.

¿Dónde se originó el brote?
En el comedor del hospital.

¿Cómo se está manejando la situación?
Se suspendieron los servicios de comedor y se está realizando un seguimiento de los afectados.

[Fuente: AP]

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