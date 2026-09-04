Activistas sudafricanos solicitan detener la expansión de centros de datos por consumo excesivo de recursos

FOTO: Piden frenar auge de centros de datos en Sudáfrica ante temor de alto consumo de recursos

JOHANNESBURGO — Organizaciones sudafricanas de derechos civiles están exigiendo la suspensión de nuevas construcciones de centros de datos en el país, argumentando que es necesario investigar su impacto en recursos limitados como agua, tierra y electricidad.

A medida que Sudáfrica se establece como el principal centro de datos de África, con la creciente instalación de infraestructura digital por parte de empresas tecnológicas estadounidenses como Amazon, Microsoft y Equinix, las organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz ante la falta de transparencia sobre estos proyectos.

La Comisión Sudafricana de Derechos Humanos ha reportado que ha recibido más de 250 comentarios de grupos interesados desde que solicitó opiniones en mayo. Según el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, el país alberga el 70% de la capacidad de centros de datos en África, lo que el gobierno ve como una oportunidad en la economía digital global, invitando a más empresas a construir en la región.

Sin embargo, al igual que en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, donde el crecimiento de los centros de datos ha sido objeto de un análisis más profundo sobre sus efectos ambientales y sociales, Sudáfrica no es la excepción. La comisión ha indicado que ha habido un "crecimiento significativo" en el establecimiento de centros de datos y sistemas digitales relacionados.

Lectura rápida ¿Qué piden los activistas?

Solicitan la suspensión de la construcción de nuevos centros de datos en Sudáfrica. ¿Quién está involucrado?

Grupos de derechos civiles y la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos. ¿Cuándo se hizo la solicitud?

Desde mayo de este año, cuando se solicitaron opiniones sobre estos proyectos. ¿Dónde ocurre esto?

En Sudáfrica, que alberga el 70% de los centros de datos de África. ¿Por qué es importante?

Por el impacto en recursos como agua y electricidad, y la falta de transparencia en la información sobre su uso.

La reciente aprobación de un centro de datos hiperescalable de Equinix en Ciudad del Cabo ha generado preocupación, ya que la ciudad había enfrentado una crisis de agua en 2018, conocida como el "Día Cero". Además, el recuerdo de cortes de energía generalizados ha intensificado las inquietudes sobre los 160 megavatios necesarios para operar esta instalación.

A pesar de que Eskom, la empresa eléctrica del país, reporta un excedente de energía, los grupos civiles desconfían de que este excedente se destine a los centros de datos. Expertos sugieren que el llamado a una pausa no debe verse como un rechazo a la inversión, sino como un intento de establecer reglas claras y de transparencia.

"Los inversionistas serios no se desaniman por reglas claras. Valoran la incertidumbre, y un auge sin regulación es el entorno más incierto de todos", dijo Pitso Tsibolane, profesor de Sistemas de Información en la Universidad de Ciudad del Cabo.

Los operadores de centros de datos han advertido que no se deben comparar con instalaciones en Estados Unidos, donde la demanda de recursos es mucho mayor. Además, sostienen que Eskom cuenta con un excedente y que los centros de datos están cada vez más inclinados hacia energías renovables.

"Es fundamental aclarar que el aumento de la demanda de energía por parte de los centros de datos no está contribuyendo a la escasez eléctrica en Sudáfrica", afirmó Sasha Booth-Beharilal, presidenta de la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet.

La organización que representa a empresas tecnológicas locales asegura que están implementando nuevas tecnologías para reducir su uso de agua, que es considerablemente menor que el promedio mundial.