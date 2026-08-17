FOTO: Rafaela, un polo industrial que no para de crecer en Santa Fe.

Por Fernando Genesir

Estamos en el corazón de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, en la esquina de la avenida Guillermo Lehmann, el fundador de Rafaela, intersección con Carlos Pellegrini.

Estamos en Rafaela y estamos muy contentos de seguir recorriendo la Argentina. Vinimos a contar y a mostrar la Argentina posible. Vinimos a mostrar toda la producción que hay, la agronomía, la agricultura, la ganadería, y además la industria, este polo industrial que es Rafaela.

Les vamos a mostrar, entre otras cosas, lo que es Basso S.A, la empresa argentina que fabrica válvulas para Ferrari. Sí, desde Argentina, válvulas para la Ferrari. Y muchas cosas más.

Y además, les quería hablar de la audiencia de Cadena 3 y de La Popu en Rafaela. Esta mañana estábamos haciendo el programa de La Popu en el hotel y empezaron a llegar los oyentes para saludarnos. Hasta criollos nos trajeron, que acá se llaman bizcochitos.

Miguel, uno de los oyentes, contó que es de Córdoba y vive en Rafaela hace 15 años, y comentó que esta gran ciudad es fundamentalmente pionera en el tema de industria. Y aseguró que en Rafaela "hay muy buena calidad de vida".

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Corina es la encargada de comercio del hotel Amerian, que nos recibe en la ciudad. Fanática de Cadena 3, habló de la futura Argentina potencia que será el germen de nuestra región.

"Ustedes llegan a todos los rincones del país, por eso nos han acompañado en los distintos trabajos que hemos tenido. Así que la verdad es una felicidad tenerlos en casa hoy", manifestó Corina.

Además, Corina dijo que Rafaela es una ciudad producto de la inmigración que desde sus comienzos tuvo una impronta del sector privado muy marcada.



Fernando Genesir y Corina, encargada de comercio del hotel Amerian.

"Eso nos permite tener una economía diversificada porque es campo más industria e industria diversificada", agregó. En ese sentido, dijo que fueron pioneros en abrirse al mundo en la década del 60. "Las empresas de Rafaela empezaron a exportar y eso nos permitió sobrevivir todas las debacles financieras, económicas de la Argentina y subsistir a pesar de los vaivenes políticos", sumó.

Y la verdad que Rafaela me está asombrando desde que llegamos. Se nota mucho el cuidado de las calles empedradas, adoquinadas, de los paseos, de los bulevares, de las plazas. La verdad, es una hermosa ciudad.