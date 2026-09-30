FOTO: Una familia cordobesa viajó a India para realizar el tratamiento de "Los dos hemisferios de Lucca"

Juliana Maicher tiene tres años, vive en Río Primero y, desde que nació, su familia trabaja para acompañarla en un proceso marcado por terapias, viajes y desafíos cotidianos. Ahora comienza una nueva etapa: junto a sus padres, Fernanda Lucero y David Maicher, viajará a India para realizar un tratamiento experimental con Cytotron.

La familia logró reunir los recursos necesarios después de meses de campañas y actividades solidarias. Hicieron rifas, colectas, vendieron mates y hasta pollo para recaudar fondos. A ese esfuerzo se sumó el acompañamiento de familiares, amigos y de la Fundación M8 que trabaja con casos neurológicos y que colaboró para que Juli pudiera acceder al tratamiento.

El destino será Bangalore, donde Juliana será atendida en la clínica Neuroregen. Según explicó su mamá, el protocolo comenzará el 2 de octubre y tendrá una duración de 28 días.

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Un tratamiento experimental

El Cytotron es presentado por la familia como un tratamiento experimental dirigido a la lesión cerebral de Juliana. De acuerdo con la explicación que recibieron, el procedimiento utiliza radiofrecuencia y láser sobre la zona afectada con el objetivo de estimular posibles nuevas conexiones neuronales.

La expectativa no está puesta en un cambio inmediato. Los médicos les explicaron que, de producirse avances, podrían observarse progresivamente durante los meses posteriores al tratamiento, entre los tres y los nueve meses.

La familia señala además que el procedimiento todavía tiene carácter experimental en América y que por ese motivo decidieron viajar a Asia para realizarlo.

El primer objetivo: que Juli pueda sostener el tronco

Juliana nació prematuramente y la lesión cerebral afectó principalmente su desarrollo motor. Cognitivamente, sus padres cuentan que está conectada con su entorno, habla y está escolarizada.

El principal objetivo que se plantea su familia es que pueda adquirir la capacidad de sostener el tronco. A partir de allí, esperan que pueda avanzar hacia otros movimientos, como pararse y eventualmente caminar.

Hay una frase de Juli que se convirtió en uno de los motores de esta búsqueda. Cuando comprende que no puede caminar como otros chicos, le dice a su mamá: “Mami, quiero caminar”.

Para Fernanda, ese pedido fue un impulso para seguir buscando alternativas que pudieran mejorar la calidad de vida y la autonomía de su hija.

Un año de esfuerzo

El viaje a India llega después de un año particularmente intenso para la familia. Además de organizar la campaña para conseguir los fondos, Fernanda y David continuaron con sus trabajos y con las terapias de Juliana, que implican frecuentes viajes desde Río Primero hacia Córdoba.

Fernanda trabaja como personal policial en una unidad judicial y explicó que tuvo que solicitar una licencia excepcional debido al desgaste que atravesaba. David, por su parte, trabaja en una fábrica de moldes y también tiene un emprendimiento particular.

La ausencia durante un mes también requiere una organización familiar importante. La pareja tiene otros dos hijos y será la familia, especialmente los abuelos, la encargada de acompañarlos mientras Fernanda, David y Juli estén en India.

Una red de familias que crece

La historia de Juli también se conectó con la de otras familias argentinas que buscan acceder al Cytotron. Según Fernanda, ya son más de 90 los padres que integran un grupo creado para compartir información y experiencias sobre el tratamiento, a quienes pueden ubicar a través de la cuenta de instagram @familiasargentinascytotron.

En paralelo, la familia de Juliana mantiene @cuerdasdeamorxjuli , donde comparte información sobre su proceso y el día a día de la niña. El nombre, explica Fernanda, representa para ellos la idea de una red en la que las personas se ayudan unas a otras.

Ahora comienza el viaje. Fernanda, David y Juli se subirán al avión con una expectativa concreta y enorme a la vez: que el tratamiento pueda abrirle nuevas posibilidades a una niña que, con apenas tres años, ya movilizó a toda una comunidad.

La familia sabe que el procedimiento es experimental y que no existen resultados inmediatos garantizados. Pero también sabe por qué decidió intentarlo: quieren que Juli tenga más herramientas para desenvolverse por sí misma y, algún día, poder cumplir ese deseo que repite una y otra vez: caminar.

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Juli y "Los dos hemisferios de Lucca"

El tratamiento que se va a realizar Juli se hizo popular tras la historia personal que dio a conocer la periodista de Cadena 3 en México, Bárbara Anderson y que quedó plasmado en su libro "Los dos hemisferios de Lucca". Historia que fue llevada al cine el año pasado por Netflix, bajo el mismo nombre ,y que fue furor en todo el mundo.

En ella Bárbara cuenta cómo el nacimiento de su hijo Lucca, quien tiene una parálisis cerebral, cambió por completo a la familia y toda la travesía que realizó la familia para poder realizar este tratamiento en la India, liderado por el Dr. Rajah Vijay Kumar.

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