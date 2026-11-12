Realizaron 40 allanamientos en Rosario y secuestró armas, municiones y una granada
Los procedimientos se enmarcan en una investigación por presunta vinculación con armas y drogas que involucra a Santino Alvarado, hijo del capo narco Esteban.
12/11/2026 | 09:49Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Se secuestraron armas y municiones.
-
Audio. La Policía Federal realizó 40 allanamientos en Rosario y secuestró armas, municiones y una granada
Cadena 3 Rosario
La Policía Federal y Gendarmería Nacional lleva adelante unos 40 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rosario, en una investigación por armas y drogas que involucra a Santino Alvarado, hijo del capo narco Esteban Alvarado. Los procedimientos comenzaron durante la mañana de este jueves y cuentan con la participación de distintas fuerzas de seguridad.
FOTO: Allanamientos de la Policia Federal
Uno de los operativos se realiza en Medrano al 2700, en la zona norte de la ciudad. Los efectivos ingresaron a una vivienda donde buscaban explosivos, aunque en ese domicilio no encontraron ese tipo de elementos. Sí se secuestraron armas y municiones en otros allanamientos realizados en distintos sectores.
/Inicio Código Embebido/
Policiales. Detuvieron a Santino Alvarado, hijo de Esteban, en una causa por armas y drogas
El procedimiento se enmarca en una investigación conjunta del Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal. Los operativos incluyen allanamientos en Rosario, San Lorenzo y otros puntos de la región.
/Fin Código Embebido/
Durante los procedimientos también se habría encontrado una granada, por lo que intervino personal especializado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para determinar su estado y evaluar su posible desactivación.
La investigación alcanza a Santino Alvarado, señalado por sus vínculos con la actual conducción de la barra brava de Rosario Central. El joven está bajo investigación de fiscalías provinciales y federales por presuntas actividades relacionadas con armas y drogas. Se espera que la Policía Federal brinde un informe oficial con el detalle de los resultados de los operativos.
Lectura rápida
¿Qué está haciendo la Policía Federal? Realiza unos 40 allanamientos simultáneos en Rosario por una investigación de armas y drogas.
¿Quién está involucrado en la investigación? Santino Alvarado, hijo del capo narco Esteban Alvarado.
¿Cuándo comenzaron los procedimientos? Durante la mañana de este jueves.
¿Dónde se realiza uno de los operativos? En Medrano al 2700, en la zona norte de Rosario.
¿Por qué se involucra a la Policía de Seguridad Aeroportuaria? Porque se encontró una granada durante los operativos.