Realizaron 40 allanamientos en Rosario y secuestró armas, municiones y una granada

La Policía Federal y Gendarmería Nacional lleva adelante unos 40 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rosario, en una investigación por armas y drogas que involucra a Santino Alvarado, hijo del capo narco Esteban Alvarado. Los procedimientos comenzaron durante la mañana de este jueves y cuentan con la participación de distintas fuerzas de seguridad.

FOTO: Allanamientos de la Policia Federal

Uno de los operativos se realiza en Medrano al 2700, en la zona norte de la ciudad. Los efectivos ingresaron a una vivienda donde buscaban explosivos, aunque en ese domicilio no encontraron ese tipo de elementos. Sí se secuestraron armas y municiones en otros allanamientos realizados en distintos sectores.

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Durante los procedimientos también se habría encontrado una granada, por lo que intervino personal especializado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para determinar su estado y evaluar su posible desactivación.

La investigación alcanza a Santino Alvarado, señalado por sus vínculos con la actual conducción de la barra brava de Rosario Central. El joven está bajo investigación de fiscalías provinciales y federales por presuntas actividades relacionadas con armas y drogas. Se espera que la Policía Federal brinde un informe oficial con el detalle de los resultados de los operativos.