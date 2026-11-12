Detuvieron a Santino Alvarado, hijo de Esteban, en una causa por armas y drogas

Santino Alvarado, hijo de Esteban Alvarado y señalado por sus estrechos vínculos con la barra brava de Rosario Central, fue detenido en el marco de una investigación judicial por presuntas vinculaciones con armas de fuego y drogas.

La causa es llevada adelante de manera conjunta por fiscales provinciales y federales, pertenecientes al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Ministerio Público Fiscal (MPF). La pesquisa busca determinar las posibles conexiones del detenido con actividades vinculadas al narcotráfico y la tenencia o circulación de armamento.

En ese contexto, se desplegaron distintos allanamientos en Rosario, San Lorenzo y otros puntos de la región. Los procedimientos forman parte de una serie de medidas destinadas a reunir elementos de prueba y avanzar sobre las posibles ramificaciones de las actividades investigadas.

La detención de Alvarado se produce en el marco de una investigación que articula el trabajo de la Justicia provincial y federal. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre los resultados de los operativos ni sobre las imputaciones que podrían formularse en su contra.