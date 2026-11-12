Detuvieron a Santino Alvarado, hijo de Esteban, en una causa por armas y drogas
El procedimiento se enmarca en una investigación conjunta del Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal. Los operativos incluyen allanamientos en Rosario, San Lorenzo y otros puntos de la región.
12/11/2026 | 08:33Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Santino Alvarado, hijo de Esteban Alvarado.
Santino Alvarado, hijo de Esteban Alvarado y señalado por sus estrechos vínculos con la barra brava de Rosario Central, fue detenido en el marco de una investigación judicial por presuntas vinculaciones con armas de fuego y drogas.
La causa es llevada adelante de manera conjunta por fiscales provinciales y federales, pertenecientes al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Ministerio Público Fiscal (MPF). La pesquisa busca determinar las posibles conexiones del detenido con actividades vinculadas al narcotráfico y la tenencia o circulación de armamento.
En ese contexto, se desplegaron distintos allanamientos en Rosario, San Lorenzo y otros puntos de la región. Los procedimientos forman parte de una serie de medidas destinadas a reunir elementos de prueba y avanzar sobre las posibles ramificaciones de las actividades investigadas.
La detención de Alvarado se produce en el marco de una investigación que articula el trabajo de la Justicia provincial y federal. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre los resultados de los operativos ni sobre las imputaciones que podrían formularse en su contra.
Lectura rápida
1. ¿Quién fue detenido?
Santino Alvarado, hijo de Esteban Alvarado, fue detenido.
2. ¿Por qué fue detenido?
Fue detenido por presuntas vinculaciones con armas de fuego y drogas.
3. ¿Qué instituciones están a cargo de la investigación?
La investigación es llevada a cabo por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público Fiscal (MPF).
4. ¿Dónde se realizaron los allanamientos?
Los allanamientos se realizaron en Rosario, San Lorenzo y otros puntos de la región.
5. ¿Qué se busca con la investigación?
Se busca determinar las conexiones de Alvarado con actividades de narcotráfico y la tenencia o circulación de armamento.