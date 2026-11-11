Sorpresa en Italia: un jugador dejó la concentración y pidió respeto por su vida privada
Nicolò Zaniolo dejó la concentración de la selección italiana sin dar detalles sobre su decisión. Se desconoce el motivo, pero no se debe a lesiones ni conflictos internos.
11/11/2026 | 17:47Redacción Cadena 3
FOTO: Nicoló Zaniolo dejó la concentración italiana.
La selección de Italia generó sorpresa al anunciar que el futbolista Nicolò Zaniolo abandonó la concentración del equipo. El jugador, que milita en el Udinese, regresaba a la selección dirigida por Roberto Mancini tras casi tres años sin ser convocado. Sin embargo, su salida se debió a temas personales, según comunicó la cuenta oficial de la Azurri en redes sociales.
Zaniolo, quien se encontraba en la previa de la última fecha FIFA del año, dejó a sus compañeros y al cuerpo técnico con la incertidumbre. Según el medio italiano La Repubblica, el futbolista se despidió diciendo: “Perdón, tengo que volver a casa”. Hasta ese momento, no se conocía la razón detrás de su decisión.
Horas más tarde, Zaniolo rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram. En su mensaje, expresó: “Dejar Coverciano no fue fácil, pero tomé esta decisión por razones estrictamente personales”. El futbolista también agradeció al entrenador, al cuerpo técnico y a sus compañeros por su apoyo, y pidió respeto por su vida privada, evitando especulaciones sobre su situación personal. “Llevo esta camiseta en el corazón y continuaré trabajando cada día para volver a vestirla”, concluyó.
El jugador confirmó que su ausencia no se debía a lesiones ni conflictos internos, lo que dejó entrever que un asunto familiar lo llevó a dejar la concentración. El equipo italiano se preparaba para enfrentar a Francia en San Siro, programado para el jueves a las 16:45 (hora Argentina), en el marco de la UEFA Nations League. Posteriormente, Italia viajaría a Bruselas para jugar contra Bélgica, marcando el cierre de su actividad internacional en el año.
Lectura rápida
1. ¿Qué anunció la selección de Italia?
La selección de Italia anunció que el futbolista Nicolò Zaniolo abandonó la concentración del equipo por temas personales.
2. ¿Quién es Nicolò Zaniolo?
Nicolò Zaniolo es un futbolista que milita en el Udinese y regresaba a la selección italiana tras casi tres años sin ser convocado.
3. ¿Cuándo se produjo la salida de Zaniolo?
Zaniolo dejó la concentración en la previa de la última fecha FIFA del año, programada para el jueves a las 16:45 (hora Argentina).
4. ¿Qué comunicó Zaniolo en su cuenta de Instagram?
Zaniolo expresó que su decisión de dejar Coverciano fue por razones estrictamente personales y pidió respeto por su vida privada.
5. ¿A qué equipos se enfrentará Italia tras la salida de Zaniolo?
Italia se preparaba para enfrentar a Francia en San Siro y posteriormente viajaría a Bruselas para jugar contra Bélgica.