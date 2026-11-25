Rey Hilfer en la final de la Copa Argentina
El juez estará acompañado de Silvio Trucco en el VAR para el partido de Boca con Platense.
25/11/2026 | 18:18Redacción Cadena 3
FOTO: Rey Hilfer estará en Santiago del Estero
La final de la Copa Argentina 2026 entre Boca Juniors y Platense ya tiene definido al árbitro. De acuerdo a lo anunciado por la AFA, Leandro Rey Hilfer dirigirá el partido en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el próximo 2 de diciembre.
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#CopaArgentina Cuerpo arbitral confirmado para la final del certamen entre Boca Juniors y Platense.
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Rey Hilfer estará acompañado por Maximiliano Del Yess (A1), Facundo Rodríguez (A2), Sebastián Martínez (4to) y Belén Bevilacqua (5to).
El VAR estará a cargo de Silvio Trucco y el AVAR por Javier Uziga.
Lectura rápida
¿Quién dirigirá la final de la Copa Argentina 2026?
Leandro Rey Hilfer dirigirá el partido.
¿Cuándo se jugará la final?
La final se jugará el 2 de diciembre de 2026.
¿Dónde se llevará a cabo el partido?
El partido se llevará a cabo en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
¿Quiénes acompañarán al árbitro en el partido?
Estarán acompañándolo Maximiliano Del Yess, Facundo Rodríguez, Sebastián Martínez y Belén Bevilacqua.
¿Quiénes estarán a cargo del VAR?
El VAR estará a cargo de Silvio Trucco y el AVAR por Javier Uziga.