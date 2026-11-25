FOTO: Rey Hilfer estará en Santiago del Estero

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

La final de la Copa Argentina 2026 entre Boca Juniors y Platense ya tiene definido al árbitro. De acuerdo a lo anunciado por la AFA, Leandro Rey Hilfer dirigirá el partido en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el próximo 2 de diciembre.

/Inicio Código Embebido/

#CopaArgentina Cuerpo arbitral confirmado para la final del certamen entre Boca Juniors y Platense. https://t.co/4SnKVee8D9 https://t.co/hT7pP0l29q — AFA (@afa) November 25, 2026

/Fin Código Embebido/

Rey Hilfer estará acompañado por Maximiliano Del Yess (A1), Facundo Rodríguez (A2), Sebastián Martínez (4to) y Belén Bevilacqua (5to).

El VAR estará a cargo de Silvio Trucco y el AVAR por Javier Uziga.