FOTO: La marca refuerza su presencia en Argentina con nuevos planes de crecimiento y productos

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La marca Stanley continúa consolidando su presencia en el mercado argentino y suma un nuevo punto de venta en Córdoba. Así lo confirmó Facundo Mendizábal, presidente del Grupo Mendizábal e importador de la firma en el país, quien además anticipó que la empresa prepara un plan de expansión con foco en el interior para el próximo año.

En diálogo con Cadena 3, el empresario destacó el posicionamiento de los productos de la marca y, especialmente, el impacto comercial de las líneas vinculadas a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

"La verdad que Messi es Messi, es impresionante. Tenerlo como embajador de la marca es un lujo", sostuvo Mendizábal al referirse al futbolista y al alcance que tiene su figura para potenciar la presencia de Stanley entre los consumidores.

El Grupo Mendizábal abrió una nueva isla comercial en Córdoba y proyecta continuar creciendo durante el próximo año, con especial atención a las plazas del interior del país.

"Creo que en el interior se va a reactivar primero la economía", consideró el empresario, quien destacó la importancia de ampliar la presencia de la compañía en distintos mercados regionales.

En cuanto al desempeño comercial, Mendizábal señaló que las ventas registran un crecimiento de entre el 2% y el 5% respecto del año anterior. Si bien reconoció que la competencia también avanzó considerablemente, valoró la capacidad de la empresa para sostener la demanda.

"Seguimos sosteniendo la demanda y creciendo de alguna manera", explicó.

Al analizar el escenario económico, el presidente del Grupo Mendizábal reconoció que todavía no observa una recuperación contundente del consumo. Sin embargo, mantiene expectativas sobre el último tramo del año, tradicionalmente impulsado por las compras vinculadas a las fiestas.

"Todos apostamos un poquito a esta última parte del año, que es siempre bien fuerte por las fiestas", señaló.

También se refirió al comportamiento histórico del consumo durante los años electorales y consideró que esos períodos suelen generar expectativas de recuperación en la actividad comercial.

"Siempre históricamente el consumo tiene que repuntar", afirmó.

Más allá del crecimiento de Stanley, el grupo también busca diversificar su oferta y explorar nuevos segmentos de mercado. En ese sentido, Mendizábal destacó el lanzamiento de productos de decoración y electrodomésticos bajo la marca Alessi.

La estrategia apunta a identificar nuevas oportunidades comerciales y ampliar el catálogo de productos, incluso en un contexto económico que presenta dificultades para el sector.

Finalmente, el empresario expresó una mirada optimista sobre las perspectivas de Argentina y destacó el potencial del país a partir de sus recursos naturales.

"Me parece que somos oportunidades perdidas en Argentina", reflexionó, aunque remarcó que el país tiene una "oportunidad enorme" para desarrollar su economía.

Con un nuevo espacio comercial en Córdoba, un crecimiento moderado en ventas y proyectos de expansión para el próximo año, el Grupo Mendizábal busca sostener su posicionamiento y ampliar su participación en el mercado nacional.

Entrevista de "Informados al Regreso"