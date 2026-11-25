Boca recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza, en busca de un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", se puede seguir por la transmisión de Cadena 3. El árbitro designado fue Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR está José Carreras.

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Boca arriba a este enfrentamiento con la ilusión al máximo para cerrar un 2026 que podría ser histórico, ya que tiene la posibilidad de conquistar una inolvidable quíntuple corona.

Los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ya ganaron el título de Campeón de Liga por finalizar primeros en la tabla anual y la Copa Sudamericana este sábado, luego de vencer con muchísima autoridad al Atlético Mineiro de Brasil en la final.

Independiente Rivadavia, por su parte, tuvo uno de los mejores años de su historia y consiguió pelear hasta el final en la tabla anual, aunque finalmente se quedó con la cuarta posición.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Alfredo Berti tuvieron una irregular primera fase, en la que finalizaron séptimos en la Zona B con 23 puntos.

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El ganador de este enfrentamiento se medirá en los cuartos de final con Gimnasia y Esgrima La Plata, que este lunes venció 4-2 a Newell´s en tiempo extra.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los tres minutos, cuando Luis Sequeira le robó la pelota a Milton Delgado, llegó hasta el borde del área y sacó el derechazo, que salió bajo y al cuerpo de Álvaro Montero.

Un minuto después, un centro desde la derecha cruzó toda el área y llegó para la volea de Matías Fernández, que no pudo acertarle al arco rival.

A los 17 minutos, y luego de un penal otorgado por una mano por detrás de la espalda de Ezequiel Bonifacio, Leandro Paredes cruzó un derechazo alto para colgar la pelota del ángulo y poner el 1-0.

En 21 minutos, un tiro libre al segundo palo fue cabeceado para que le llegue a Iván Villalba, que definió de cabeza y le erró al ángulo izquierdo de Montero por centímetros.

No hubo más llegadas hasta los 33 minutos, con una gran jugada colectiva en la que Aranda levantó una pelota al área para que Merentiel se la baje a Belmonte, que definió de primera pero no pudo con Gómez Riga, que alcanzó a volcarse sobre su palo derecho.

En 36 minutos llegó una nueva polémica arbitral, con una dura infracción en la que Lautaro Blanco metió un “planchazo” a destiempo en la parte baja de la tibia de Matías Fernández, que Luis Lobo Medina sancionó con amarilla y, a diferencia de la jugada del penal, el VAR no se hizo presente.

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