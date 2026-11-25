El proyecto de waterpolo social del Club Sparta, ubicado en barrio Casiano Casas de Rosario, continúa creciendo y sumando resultados que trascienden lo deportivo. En esta oportunidad, el equipo se consagró subcampeón de la Copa de Plata y uno de sus integrantes, Benjamín López, fue distinguido como goleador y revelación del torneo, con un registro de 51 tantos. La historia refleja el alcance de una iniciativa que busca acercar una disciplina poco habitual en los barrios populares a chicos y chicas que encuentran en el deporte una oportunidad de crecimiento, integración y pertenencia.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, Fernando de los Santos, coordinador del proyecto de Waterpolo Social y entrenador de Sparta, destacó el crecimiento de una propuesta que comenzó hace tres años con el objetivo de facilitar el acceso a este deporte a niños y adolescentes de bajos recursos.

"Comenzó hace tres años en el Club Esparta con el objetivo de acercar a los chicos y chicas de bajos recursos a la práctica de este deporte, que es muy poco conocido en los barrios populares", explicó. Según detalló, la iniciativa nació como una escuela de waterpolo social, pero la demanda y el crecimiento hicieron necesario ampliar su estructura.

En ese camino, el proyecto consiguió el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo e Igualdad a través del programa Nueva Oportunidad. Actualmente, alcanza a unos 150 chicos y chicas de las zonas sur y norte de Rosario, que participan de los entrenamientos y las actividades.

El crecimiento también se tradujo en resultados dentro de la competencia. El equipo de Esparta disputó la final de la Copa de Plata frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario, una institución histórica de esta disciplina, y consiguió imponerse por 11 a 9 en un encuentro muy parejo.

"Logramos ganar 11 a 9 en un partido muy parejo, pero la verdad que muy contento porque ganarle a Gimnasia, nosotros que venimos de abajo peleándola, fue una alegría muy grande", contó De los Santos, quien recordó el entusiasmo de la hinchada del club durante la definición.

Uno de los protagonistas de este proceso es Benjamín López, de 14 años, quien recibió las distinciones de goleador y revelación del torneo después de convertir 51 tantos. Su historia también permite dimensionar el impacto de la iniciativa: comenzó a practicar waterpolo a los 12 años, prácticamente sin conocimientos previos de la disciplina.

"Arranqué así nomás porque ni siquiera sabía nada", recordó el joven, quien reconoció que al principio el deporte le resultó muy difícil, aunque pudo aprender y progresar con el paso del tiempo. "Me costó una banda, pero bueno, fui aprendiendo de a poco", relató.

Su evolución no se limitó a las competencias locales. Hace aproximadamente un mes y medio fue convocado para integrar la selección de Rosario Sub 14, con la que participó de un torneo internacional en Lima, Perú, enfrentando a representantes de distintos países.

Su hermano Mateo López también forma parte del equipo y continúa desarrollándose en la disciplina. Ambos destacaron el acompañamiento permanente de su familia, que los apoya tanto en los entrenamientos como en las competencias. Entre sus objetivos aparece seguir creciendo en el club, sumar nuevos logros y contribuir al desarrollo del proyecto.

"Mi objetivo el año que viene es seguir en el club, hacer crecer el club y seguir con lo mismo, seguir ganando", expresó Mateo al hablar de sus expectativas para la próxima temporada.

Para De los Santos, uno de los aspectos más significativos de la experiencia es haber logrado que chicos de sectores populares se incorporen a una disciplina históricamente asociada a sectores de clase media y media alta. "Como vos pensás que van a salir jugadores de waterpolo de barrios populares y sí, se puede", sostuvo.

El entrenador consideró que la adaptación de los chicos demuestra que las posibilidades deportivas no dependen del origen social, sino de las oportunidades de acceso, la formación y el acompañamiento. En ese sentido, remarcó la necesidad de contar con espacios, infraestructura y clubes que permitan desarrollar este tipo de iniciativas.

"Lo que logramos con este proyecto es que el pibe esté practicando un deporte y no esté en la calle", afirmó al referirse al papel de las instituciones barriales como espacios de contención. También sostuvo que los clubes y las escuelas deben trabajar de manera complementaria, con el acompañamiento del Estado, las familias y la comunidad.

Otro de los desafíos iniciales fue la enseñanza de la natación, una condición indispensable para practicar waterpolo. De los Santos explicó que muchos chicos llegaron sin saber nadar y que el propio proyecto incorporó ese aprendizaje como parte de su formación. La posibilidad de competir, federar a los jugadores y participar de torneos oficiales terminó de consolidar el compromiso de los jóvenes y sus familias.

Sin embargo, sostener una disciplina de estas características implica un esfuerzo económico importante. Si bien el programa Nueva Oportunidad aporta recursos para los profesores y el acceso a la pileta, el club también debe organizar actividades para recaudar fondos y afrontar otros gastos. "Es un deporte muy caro y lo logramos hacer, y hoy estamos a la par de cualquier club acá de Rosario compitiendo", destacó el entrenador.

Consultado sobre las posibilidades de que los jóvenes lleguen a integrar seleccionados nacionales, De los Santos se mostró confiado en el potencial de sus dirigidos. "Sin duda que van a llegar si se lo proponen, si se esfuerzan. Esto es mucho esfuerzo, pero las condiciones están", aseguró.

Entrevista de Lucas Correa.