Stellantis inauguró hoy una nueva planta de producción de motores en el Polo Industrial Ferreyra, Córdoba, destinada a la fabricación del propulsor Multijet 2.2, un proyecto que refuerza el compromiso de la compañía con el desarrollo industrial de la Argentina y la integración productiva de la región. La puesta en marcha de esta nueva unidad de negocio coincide con la celebración de los 30 años de la planta cordobesa, uno de los polos industriales más importantes del país.

La nueva planta de motores forma parte de la última inversión de USD 385 millones realizada por Stellantis en su planta de Córdoba, que también permitió el desarrollo de las nuevas pick-ups Fiat Titano y Ram Dakota. Este proyecto fortalece la competitividad industrial de la operación argentina y amplía su capacidad exportadora hacia la región.

“Hoy damos un paso muy importante con la puesta en marcha de la única planta dedicada exclusivamente a la fabricación de motores en Argentina. Esta inversión reafirma nuestro compromiso con Córdoba, con la producción nacional y con el desarrollo de proveedores locales. Al mismo tiempo, sabemos que la industria automotriz atraviesa una profunda transformación a nivel global y que tenemos por delante el desafío de seguir fortaleciendo nuestra competitividad. Para lograrlo, es fundamental trabajar de manera conjunta, con condiciones que favorezcan la inversión, una mayor integración regional y un entorno competitivo equilibrado. Argentina tiene un enorme potencial industrial, y queremos seguir contribuyendo a desarrollarlo”, señaló Herlander Zola, Presidente de Stellantis Sudamérica.

Desde su inauguración en 1996, el Polo Industrial Ferreyra produjo más de 1,5 millones de vehículos y se consolidó como uno de los principales centros industriales automotrices de la región y hoy inicia una nueva etapa con la producción local de motores.

El motor Multijet 2.2 será destinado a distintos vehículos de Stellantis fabricados en Sudamérica, entre ellos Fiat Titano, Ram Dakota, Ram Rampage, Fiat Toro, Jeep® Commander, Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Scudo, Citroën Jumpy y Peugeot Expert. Se estima que más del 70% de la producción se exportará durante el primer año, principalmente a Brasil y Uruguay.

La nueva operación involucra además una red de proveedores locales y contribuye a profundizar la integración productiva entre Argentina y Brasil, fortaleciendo el posicionamiento de Córdoba como un polo industrial con alcance regional. El proyecto contempla más de 400 colaboradores, entre directos e indirectos, la participación de 10 proveedores argentinos y una planta de manufactura con elevados niveles de automatización.

La inauguración se enmarca en la estrategia global FaSTLAne 2030, que busca fortalecer las capacidades regionales, optimizar la huella industrial y promover operaciones cada vez más eficientes y competitivas. En este contexto, la nueva planta de motores representa un ejemplo concreto de cómo la fortaleza global de Stellantis se traduce en ejecución local, generación de valor y desarrollo industrial para la región.

"Los primeros 30 años de Ferreyra fueron una trayectoria de crecimiento, innovación y producción. Hemos concebido vehículos que hicieron historia en nuestro país como el Fiat Palio, Fiat Siena o el actual Fiat Cronos que siempre han estado entre los autos más elegidos por los argentinos. Con esta nueva planta de motores estamos construyendo los próximos 30 años, consolidando a Córdoba como un centro industrial clave para Stellantis en Sudamérica", agregó Martín Zuppi, Presidente de Stellantis Argentina.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Polo Industrial Ferreyra, Córdoba