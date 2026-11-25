Los números de Arasa con Instituto son mejores que con River
La Gloria lleva cuatro victorias seguidas con el juez y hace 8 que no pierde. Al Millonario lo dirigió las dos veces ante Estudiantes de Río Cuarto. Los detalles.
25/11/2026 | 17:45Redacción Cadena 3
FOTO: Arasa arbitró dos veces a Instituto - Lanús este año
Nazareno Arasa será el juez principal del partido entre Instituto y River, por los cuartos de final del Clausura de la Liga Profesional, acompañado de Lucas Novelli Sanz en el VAR.
Arasa impartirá justicia por cuarta vez a la Gloria en lo que va del año, con **victorias albirrojas** en las otras tres oportunidades: 1-0 a Riestra el 11 de abril por el Apertura; 2-1 a Lanús en cancha de Newell’s por los 16avos de final de la Copa Argentina el 30 de mayo; y 1-0 al mismo Lanús en el Sur por el Clausura el pasado 3 de julio.
Instituto lleva cuatro triunfos seguidos con Arasa, ya que a los anteriores hay que sumarle el 2-0 a Argentinos Juniors, el 14 de setiembre de 2025 por el Clausura.
Pero son **8 los partidos** que la Gloria lleva sin perder con este árbitro, con 6 victorias y dos empates. De hecho, la última derrota fue el 15 de abril de 2023 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela por 1-0.
Arasa dirigió 18 veces a Instituto con 8 triunfos, 6 empates y 4 derrotas, con el dato distintivo de que las **cuatro caídas** fueron de visitante: 1-0 ante Brown de Adrogué en 2017; 1-0 frente a Gimnasia de Jujuy en 2018; 2-1 contra Brown de Adrogué en 2022 y el referido 1-0 ante Defensa en 2023.
ARASA CON RIVER
Dirigió 13 veces al Millonario con 5 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Será la **cuarta oportunidad** en el año, cuyo último registro fue 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto el 11 de octubre que marcó el descenso del Léon.
Tambièn arbitró el mismo partido pero en Río Cuarto, con victoria de River 2-1 y la derrota en el Monumental ante Barracas Central 1-0 en la fecha 1 del Clausura.
UN ANTECEDENTE
Arasa registra un River – Instituto, acaecido el 26 de noviembre de 2023, por la fecha 14 de la Liga Profesional, en cancha de Independiente y con empate en cero.
CUERPO ARBITRAL
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Brian Ferreyra
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato
Lectura rápida
1. ¿Quién es el árbitro del partido entre Instituto y River?
Nazareno Arasa será el juez principal del partido.
2. ¿Cuántas veces ha dirigido Arasa a Instituto en el año?
Arasa ha dirigido a Instituto cuatro veces en el año.
3. ¿Cuántos partidos lleva Instituto sin perder con Arasa?
Instituto lleva **8 partidos** sin perder con Arasa.
4. ¿Cuál fue la última derrota de Instituto con Arasa?
La última derrota fue el 15 de abril de 2023 ante Defensa y Justicia por 1-0.
5. ¿Cuántas veces ha dirigido Arasa a River?
Arasa ha dirigido a River 13 veces, con 5 victorias, 5 empates y 3 derrotas.