Por Gabriel Rodríguez

Nazareno Arasa será el juez principal del partido entre Instituto y River, por los cuartos de final del Clausura de la Liga Profesional, acompañado de Lucas Novelli Sanz en el VAR.

Arasa impartirá justicia por cuarta vez a la Gloria en lo que va del año, con **victorias albirrojas** en las otras tres oportunidades: 1-0 a Riestra el 11 de abril por el Apertura; 2-1 a Lanús en cancha de Newell’s por los 16avos de final de la Copa Argentina el 30 de mayo; y 1-0 al mismo Lanús en el Sur por el Clausura el pasado 3 de julio.

Instituto lleva cuatro triunfos seguidos con Arasa, ya que a los anteriores hay que sumarle el 2-0 a Argentinos Juniors, el 14 de setiembre de 2025 por el Clausura.

Pero son **8 los partidos** que la Gloria lleva sin perder con este árbitro, con 6 victorias y dos empates. De hecho, la última derrota fue el 15 de abril de 2023 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela por 1-0.

Arasa dirigió 18 veces a Instituto con 8 triunfos, 6 empates y 4 derrotas, con el dato distintivo de que las **cuatro caídas** fueron de visitante: 1-0 ante Brown de Adrogué en 2017; 1-0 frente a Gimnasia de Jujuy en 2018; 2-1 contra Brown de Adrogué en 2022 y el referido 1-0 ante Defensa en 2023.

ARASA CON RIVER

Dirigió 13 veces al Millonario con 5 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Será la **cuarta oportunidad** en el año, cuyo último registro fue 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto el 11 de octubre que marcó el descenso del Léon.

Tambièn arbitró el mismo partido pero en Río Cuarto, con victoria de River 2-1 y la derrota en el Monumental ante Barracas Central 1-0 en la fecha 1 del Clausura.

UN ANTECEDENTE

Arasa registra un River – Instituto, acaecido el 26 de noviembre de 2023, por la fecha 14 de la Liga Profesional, en cancha de Independiente y con empate en cero.

CUERPO ARBITRAL

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato