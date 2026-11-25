FOTO: Boca viene de quedarse con el título en la Copa Sudamericana.

Boca recibe este miércoles a Independiente Rivadavia de Mendoza, en busca de un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", se podrá seguir por la transmisión de Cadena 3. El árbitro designado fue Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará José Carreras.

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Boca arriba a este enfrentamiento con la ilusión al máximo para cerrar un 2026 que podría ser histórico, ya que tiene la posibilidad de conquistar una inolvidable quíntuple corona.

Los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ya ganaron el título de Campeón de Liga por finalizar primeros en la tabla anual y la Copa Sudamericana este sábado, luego de vencer con muchísima autoridad al Atlético Mineiro de Brasil en la final.

Ahora llega la hora de la verdad en el Torneo Clausura para el "Xeneize", que el próximo miércoles también tendrá un duelo clave cuando se enfrente con Platense en la gran final de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia, por su parte, tuvo uno de los mejores años de su historia y consiguió pelear hasta el final en la tabla anual, aunque finalmente se quedó con la cuarta posición.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Alfredo Berti tuvieron una irregular primera fase, en la que finalizaron séptimos en la Zona B con 23 puntos.

El ganador de este enfrentamiento se medirá en los cuartos de final con Gimnasia y Esgrima La Plata, que este lunes venció 4-2 a Newell´s en tiempo extra.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura

Octavos de final

Boca - Independiente Rivadavia de Mendoza

Estadio: Alberto J. Armando ("La Bombonera")

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: José Carreras

Hora: 21. TV: ESPN Premium

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón o Carlos Palacios; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Independiente Rivadavia (M): Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos; Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari; y Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

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