Santilli defendió la gestión de Milei en el Senado: "Sin orden ganaban los delincuentes"
El jefe de Gabinete presenta su primer informe ante la Cámara alta y comenzó con un repaso de la situación que recibió el Gobierno.
25/11/2026 | 15:34Redacción Cadena 3
FOTO: El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó este miércoles su primer informe de gestión ante el Senado con una defensa del Gobierno de Javier Milei y un cuestionamiento a la situación que, según afirmó, recibió la actual administración.
"Vengo a este recinto a cumplir y rendir cuentas de la marcha del Gobierno del presidente Javier Milei. Sin orden ganaban los delincuentes y el Estado gigantesco que dejaron solo para cobrar más impuestos y generar inflación. Eso se terminó", expresó al iniciar su exposición.
"Les pido que hagamos memoria. Hace tres años era un país en debacle, en coma farmacológico. Estábamos en el piso y estaba lleno de papelitos de colores", sostuvo el funcionario, en referencia al escenario económico previo a la llegada de Milei a la Casa Rosada.
Destacó que el presidente Milei se comprometió a ordenar el país y "asi lo hizo" y señaló que "sin orden ganaban los piqueteres".
Santilli dijo que Milei "recibió un pais que era un caos" y recordó que asumió con una inflación del 211%.
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La senadora nacional reclamó una reducción de impuestos y de las tasas de interés para acelerar la recuperación económica. Además, habló de sus aspiraciones presidenciales, aunque evitó definir su futuro electoral.
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¿Quién se presentará ante el Senado?
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentará ante el Senado de la Nación.
¿Cuándo será la presentación?
La presentación será este miércoles a partir de las 15.
¿Por qué se presenta Santilli?
Para brindar el informe de gestión establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional.
¿Qué temas se abordarán en el informe?
Se abordarán temas económicos, jubilaciones, salud y situaciones políticas actuales.
¿Qué sucederá después de la presentación?
El jueves, el Senado debatirá la reforma electoral, un proyecto clave del Ejecutivo.