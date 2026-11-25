FOTO: El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó este miércoles su primer informe de gestión ante el Senado con una defensa del Gobierno de Javier Milei y un cuestionamiento a la situación que, según afirmó, recibió la actual administración.

"Vengo a este recinto a cumplir y rendir cuentas de la marcha del Gobierno del presidente Javier Milei. Sin orden ganaban los delincuentes y el Estado gigantesco que dejaron solo para cobrar más impuestos y generar inflación. Eso se terminó", expresó al iniciar su exposición.

"Les pido que hagamos memoria. Hace tres años era un país en debacle, en coma farmacológico. Estábamos en el piso y estaba lleno de papelitos de colores", sostuvo el funcionario, en referencia al escenario económico previo a la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Destacó que el presidente Milei se comprometió a ordenar el país y "asi lo hizo" y señaló que "sin orden ganaban los piqueteres".

Santilli dijo que Milei "recibió un pais que era un caos" y recordó que asumió con una inflación del 211%.

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