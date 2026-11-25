La medida fue dispuesta este miércoles 25 de noviembre durante una audiencia imputativa realizada en la sala 2 del Centro de Justicia Penal de Rosario. La jueza de Primera Instancia Luciana Vallarella hizo lugar al pedido de la Fiscalía y tuvo por formalizada la imputación por el delito de homicidio doloso simple.

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Franco Miatello, de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas, el hecho ocurrió alrededor de las 22 del 10 de noviembre, en inmediaciones de Estudiante Aguilar al 7600.

Según la reconstrucción fiscal, el imputado habría llegado junto a otro hombre a bordo de un automóvil Fiat Fiorino blanco hasta una vivienda ubicada en Estudiante Aguilar al 7500, donde se encontraban escuchando música y consumiendo bebidas alcohólicas.

En ese contexto, se presentó en el lugar Carlos Matías Nahuel Quiroga, expareja de una mujer vinculada al domicilio. Allí se habría iniciado una discusión entre Quiroga y la mujer, en la que intervinieron los dos hombres que habían llegado en el vehículo.

Siempre según la hipótesis de la Fiscalía, el enfrentamiento comenzó con golpes de puño y luego ambos agresores habrían atacado a Quiroga con armas blancas, provocándole múltiples heridas de arma blanca con intención de quitarle la vida.

La víctima falleció pocos minutos después en el interior de su domicilio, ubicado en Estudiante Aguilar al 7600. Tras el ataque, los dos hombres señalados se dieron a la fuga en el Fiat Fiorino blanco.

Con la resolución adoptada en la audiencia, N.S. permanecerá detenido bajo prisión preventiva efectiva durante un año mientras avanza la investigación judicial para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El otro hombre que habría participado en el ataque también es mencionado en la reconstrucción de los hechos presentada por el Ministerio Público de la Acusación.