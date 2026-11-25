Asesinato a puñaladas en barrio Urquiza: un imputado quedó detenido al menos por un año
Un hombre identificado por sus iniciales N. S. quedó en prisión preventiva efectiva, acusado de participar en el homicidio de Carlos Matías Nahuel Quiroga, ocurrido el pasado 10 de noviembre en la zona oeste.
25/11/2026 | 18:13Redacción Cadena 3
FOTO: Google.- Calle Estudiante Aguilar al 7600, Rosario, Santa Fe.
La medida fue dispuesta este miércoles 25 de noviembre durante una audiencia imputativa realizada en la sala 2 del Centro de Justicia Penal de Rosario. La jueza de Primera Instancia Luciana Vallarella hizo lugar al pedido de la Fiscalía y tuvo por formalizada la imputación por el delito de homicidio doloso simple.
De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Franco Miatello, de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas, el hecho ocurrió alrededor de las 22 del 10 de noviembre, en inmediaciones de Estudiante Aguilar al 7600.
Según la reconstrucción fiscal, el imputado habría llegado junto a otro hombre a bordo de un automóvil Fiat Fiorino blanco hasta una vivienda ubicada en Estudiante Aguilar al 7500, donde se encontraban escuchando música y consumiendo bebidas alcohólicas.
En ese contexto, se presentó en el lugar Carlos Matías Nahuel Quiroga, expareja de una mujer vinculada al domicilio. Allí se habría iniciado una discusión entre Quiroga y la mujer, en la que intervinieron los dos hombres que habían llegado en el vehículo.
Siempre según la hipótesis de la Fiscalía, el enfrentamiento comenzó con golpes de puño y luego ambos agresores habrían atacado a Quiroga con armas blancas, provocándole múltiples heridas de arma blanca con intención de quitarle la vida.
La víctima falleció pocos minutos después en el interior de su domicilio, ubicado en Estudiante Aguilar al 7600. Tras el ataque, los dos hombres señalados se dieron a la fuga en el Fiat Fiorino blanco.
Con la resolución adoptada en la audiencia, N.S. permanecerá detenido bajo prisión preventiva efectiva durante un año mientras avanza la investigación judicial para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
El otro hombre que habría participado en el ataque también es mencionado en la reconstrucción de los hechos presentada por el Ministerio Público de la Acusación.
Lectura rápida
¿Qué medida se tomó? Se formalizó la imputación por homicidio doloso simple.
¿Quién es el fiscal encargado del caso? El fiscal es Franco Miatello, de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas.
¿Cuándo ocurrió el hecho? El hecho ocurrió alrededor de las 22 del 10 de noviembre.
¿Dónde sucedió el ataque? El ataque tuvo lugar en Estudiante Aguilar al 7500 y 7600.
¿Cómo se desarrolló el ataque? Comenzó con una discusión y luego ambos agresores atacaron a Carlos Matías Nahuel Quiroga con armas blancas.
¿Por qué se dictó prisión preventiva? Para avanzar en la investigación judicial y esclarecer las circunstancias del crimen.