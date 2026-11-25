Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- El gobierno de Donald Trump propuso el miércoles una nueva ola de aranceles a la Unión Europea, China, Brasil y otros socios comerciales, derivada de una investigación sobre prácticas de fabricación desleales.

Entre las propuestas se encuentran aranceles de al menos el 20% a China, que se corresponderían con un acuerdo alcanzado previamente con la Casa Blanca. Sin embargo, se estima que estos aranceles podrían incrementarse hasta un 40% si las negociaciones entre ambos países no resultan fructíferas, según lo informado por la cadena NBC.

La tregua comercial entre Estados Unidos y China fue recientemente prorrogada y expirará en enero.

Estos aranceles se aplicarán bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que ha sido utilizada con frecuencia por la Casa Blanca desde que la Corte Suprema limitó muchos de los aranceles específicos impuestos por Trump en 2025.

El anuncio se produjo menos de un mes después de que las políticas arancelarias de Trump y la inflación resultante contribuyeran a las derrotas de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato. En septiembre, la inflación alcanzó el 3,7%, impulsada en gran parte por los precios de la energía y el aumento de los precios de los bienes.

Al detallar las nuevas tarifas, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que las tasas generales impuestas a cada socio comercial no excederían los niveles previamente acordados en los acuerdos comerciales bilaterales.

“Cuando todo se vea reflejado, en realidad solo se sumarán unos pocos puntos porcentuales”, indicó Greer en CNBC.

“Lo que proponemos hoy es, en realidad, un conjunto de tarifas específicas para responder a este problema de exceso de capacidad”, añadió.

Por ejemplo, Trump acordó limitar los aranceles a las importaciones de la UE al 15% como parte de un acuerdo de 2025. El representante comercial reiteró este límite el miércoles.

¿Qué países se enfrentarían a nuevos aranceles estadounidenses?

China se vería afectada por un arancel adicional del 20%, siendo esta la tasa más alta entre las economías mencionadas.

Un alto funcionario del gobierno estadounidense informó que los aranceles propuestos respetarían el límite arancelario del 15% acordado con la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, así como el del 19% acordado con Malasia, según el portal DW.

También se verían afectados Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Singapur, Suiza, Tailandia y Vietnam. Por su parte, México y Noruega están actualmente excluidos de estas medidas. Greer afirmó que las conversaciones con México continúan mientras se investiga sus prácticas comerciales.

En un comunicado adicional, la USTR también propuso aranceles más altos sobre el azúcar brasileño, tanto crudo como refinado, así como un nuevo arancel del 10% sobre las aeronaves, afectando al fabricante brasileño Embraer.

“Hemos hablado con nuestros socios comerciales sobre esto”, afirmó Greer. “Saben lo que proponemos. Creo que gran parte de esto ya está contemplado, y no creo que ninguna de estas medidas entre en vigor antes de un par de meses”.

Se espera que, tras las propuestas del miércoles, se lleve a cabo una negociación amplia con los socios comerciales.

Sin embargo, las tensiones siguen aumentando con socios comerciales, especialmente con Canadá, la UE y China.

Un portavoz del Ministerio de Comercio chino rechazó los fundamentos de los nuevos aranceles, afirmando que "las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes". Además, calificó la supuesta sobrecapacidad como una afirmación falsa, oponiéndose a su uso como pretexto para manipulación política.

Por su parte, la Unión Europea declaró que sus miembros "rechazan categóricamente la premisa de que Europa sea una fuente de sobrecapacidad estructural. En cambio, Europa es una de las regiones más expuestas a este problema". El bloque compartió la preocupación del gobierno de Trump sobre el exceso de capacidad, pero lamentó la falta de acción conjunta para abordar el problema.

Hace unas semanas, Greer acusó a la UE de apoyar "agresivamente" a Airbus, afirmando que un préstamo del Banco Europeo de Inversiones amenazaba con generar "incertidumbre sustancial en el comercio transatlántico del sector aeroespacial".

La UE respondió que el préstamo era normal y no tenía "motivos" para cuestionarlo. El bloque, compuesto por 27 países, es el principal socio comercial de Estados Unidos.

Agencia NA