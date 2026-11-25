FOTO: Preocupa la problemática de la ludopatía, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

El Senado de la Nación se encamina a convertir en ley este jueves el proyecto para combatir la ludopatía, tras un acuerdo alcanzado entre La Libertad Avanza y el peronismo, que también contempla el tratamiento de una iniciativa complementaria destinada a combatir el juego ilegal.

La decisión se adoptó durante un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, que concluyó sin la emisión de un dictamen, por lo que ambos proyectos serán tratados sobre tablas.

El oficialismo aceptó avanzar con el texto aprobado por la Cámara de Diputados ante el pedido de legisladores aliados que reclamaban la sanción de una ley para combatir la adicción al juego, una problemática que afecta a miles de jóvenes.

Entre los senadores que respaldaban la aprobación del proyecto sin modificaciones se encontraba Luis Juez, según indicaron fuentes parlamentarias.

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La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, propuso habilitar el tratamiento de ambas iniciativas para convertir en ley el proyecto sobre ludopatía y dar media sanción al que busca otorgar herramientas al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para combatir el juego ilegal.

Por su parte, el jefe del bloque peronista, José Mayans, aceptó la propuesta de Bullrich, aunque solicitó que primero se debata y apruebe el texto que llegó desde la Cámara de Diputados.

La discusión continuará en la reunión de Labor Parlamentaria, donde el oficialismo y la oposición deberán acordar el temario de la sesión. En esa instancia, La Libertad Avanza propondrá que la reforma electoral sea el primer asunto en debatirse.

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Informe de Ariel Rodríguez.