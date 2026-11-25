El Senado acordó sancionar este jueves la ley para combatir la ludopatía
La Libertad Avanza y el peronismo acordaron tratar sobre tablas la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados. También se debatirá un proyecto para otorgar al Enacom herramientas contra el juego ilegal.
25/11/2026 | 12:52Redacción Cadena 3
FOTO: Preocupa la problemática de la ludopatía, especialmente entre adolescentes y jóvenes.
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El Senado de la Nación se encamina a convertir en ley este jueves el proyecto para combatir la ludopatía, tras un acuerdo alcanzado entre La Libertad Avanza y el peronismo, que también contempla el tratamiento de una iniciativa complementaria destinada a combatir el juego ilegal.
La decisión se adoptó durante un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, que concluyó sin la emisión de un dictamen, por lo que ambos proyectos serán tratados sobre tablas.
El oficialismo aceptó avanzar con el texto aprobado por la Cámara de Diputados ante el pedido de legisladores aliados que reclamaban la sanción de una ley para combatir la adicción al juego, una problemática que afecta a miles de jóvenes.
Entre los senadores que respaldaban la aprobación del proyecto sin modificaciones se encontraba Luis Juez, según indicaron fuentes parlamentarias.
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La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, propuso habilitar el tratamiento de ambas iniciativas para convertir en ley el proyecto sobre ludopatía y dar media sanción al que busca otorgar herramientas al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para combatir el juego ilegal.
Por su parte, el jefe del bloque peronista, José Mayans, aceptó la propuesta de Bullrich, aunque solicitó que primero se debata y apruebe el texto que llegó desde la Cámara de Diputados.
La discusión continuará en la reunión de Labor Parlamentaria, donde el oficialismo y la oposición deberán acordar el temario de la sesión. En esa instancia, La Libertad Avanza propondrá que la reforma electoral sea el primer asunto en debatirse.
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El especialista alertó que el proyecto de ley podría perder estado parlamentario este jueves. Cuestionó la publicidad dirigida a los usuarios y la falta de mecanismos efectivos para impedir el acceso de menores.
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Informe de Ariel Rodríguez.
Lectura rápida
¿Qué se está tratando en el Senado? Se está tratando un proyecto para combatir la ludopatía y una iniciativa complementaria para combatir el juego ilegal.
¿Quiénes alcanzaron el acuerdo? El acuerdo fue alcanzado entre La Libertad Avanza y el peronismo.
¿Cuándo se votará el proyecto? Se votará este jueves en el Senado de la Nación.
¿Dónde se adoptó la decisión? La decisión se adoptó durante un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales.
¿Por qué es importante este proyecto? Es importante porque busca combatir la adicción al juego, que afecta a miles de jóvenes.