Una multitudinaria marcha por el 25N se desarrollaba en la plaza San Martín de Rosario, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La columna avanza por calle San Lorenzo y Moreno, dobla por Laprida y se dirige hacia el Monumento, mientras organizaciones sociales y activistas reclaman políticas públicas urgentes ante el incremento de femicidios.

Gabriela Sosa, directora de Mumalá, fue una de las voces que se escucharon en la plaza. En su testimonio a Cadena 3 Rosario, recordó el origen de la fecha: "Se cumple un aniversario más de aquel asesinato que en 1960 se llevó la vida de tres hermanas que lucharon contra una dictadura". Y agregó: "Hoy estamos, 2026, en esta plaza multitudinaria y en Argentina se han perpetrado 266 femicidios. En nuestra provincia 50 feminicidios, que son 20 más que el año pasado".

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Sosa subrayó que la convocatoria no solo homenajea a las víctimas, sino que también exige la declaración de la emergencia en violencia de género en la provincia de Santa Fe. "Tenemos el proyecto en la legislatura y esperamos que sea tratado y aprobado, porque con la emergencia podríamos tener un presupuesto que se ponga en práctica de manera urgente para la atención, para la difusión y por supuesto para el acompañamiento de las víctimas", afirmó.

La activista también se refirió a la discusión que se estaría impulsando en el Senado Nacional sobre un proyecto de la senadora de Santa Fe que aborda las denominadas "falsas denuncias". "Reclamamos la atención del Estado pero también le pedimos a quien representa políticamente en esos ámbitos tan importantes que no provoque a las víctimas y a la sociedad con esos proyectos que dicen algo que no es real, porque no hay falsas denuncias sino que faltan denuncias", enfatizó.

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En ese sentido, Sosa precisó un dato estremecedor: "Solamente el 11% de las muertas que tuvimos por razones de género habían denunciado a su agresor". Y advirtió que el porcentaje de denuncias previas de las víctimas que fueron asesinadas "está en el piso histórico".

Al referirse a las características de los femicidios, Sosa señaló que "casi un 70% de las víctimas cayeron en manos de sus parejas o exparejas o del círculo íntimo de conocimiento" y que "las armas blancas y las armas de fuego se llevan el 60% de las modalidades". También mencionó casos que abren interrogantes, como el de una mujer asesinada en Rosario por deudas cobradas con intereses usurarios, y recordó el asesinato de Gaby, activista travesti, y de mujeres en situación de prostitución en la ciudad.

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"Los números son importantes, la estadística es importante, pero la vida de cada una de nuestras compañeras es lo que hoy estamos homenajeando y recordando", sostuvo.

Por último, envió un mensaje a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia: "Que no es un problema personal, no es un problema que le pasa a cada una porque eso es lo que le hace creer el agresor, que les pasa porque ellas se merecen ese golpe, esa paliza. Es un problema social, es un problema que el Estado debe atender de manera eficiente". Y recomendó: "Que busquen una amiga, una vecina, una familiar con la que se sientan fuerte, que juntas seguramente van a poder hacer ese camino de acceso a la justicia".

Informe de Cecilia Moro.