Ya estamos de regreso para contarles el saldo final de otra Cobertura Internacional que nos llevó al GP de Las Vegas de F1 en los los Estados Unidos. En el anticipo del fin de semana, te contamos todos los detalles del Gran Premio de Córdoba que cerrará el Campeonato de Rally Cordobés 2026. Y en el segmento del mercado y la industria, estuvimos en la apertura de la producción de los nuevos motores que fabricará Stellantis en Ferreyra, Córdoba. Un acto que contó con la presentación del presidente de la empresa en, Martín Zuppi, y del gobernador de la Provincia de Córdoba Martín Llaryora.

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Por supuesto, que hay más. Porque nuestra corresponsal, Emanuela Moretta, estuvo en el Salón del Automóvil de Los Ángeles, EEUU, y produjo un informe con las novedades tecnológicas más importantes.

Y más porque te contamos sobre el delicado estado de salud del presidente de ACTC, Hugo Mazzacane y enfocamos la noticia con la visión clara que nos distinga, frente a varias apresuradas que están creando confusión. Y no nos vamos sin marcarte los horarios locales en los que podremos seguir la participación de Colapinto y su Alpine en el GP de Catar del próximo fin de semana.

Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa no solo te cuentan el automovilismo por la radio y por las redes. En el resumen habitual semanal, vienen con las imágenes, infografías, los comentarios y los datos para que estés informado de lo más importante del automovilismo.

Cadena 3 Motor sumó a sus producciones radiales y digitales, su nuevo espacio en la familia de contenidos del Canal Oficial de Cadena 3 Argentina en YouTube.

Un especial de lleno de automovilismo que encontrarás todos los martes entre las propuestas audiovisuales de la Gran Cadena Federal de los Argentinos para informarte y escuchar opiniones profesionales.

En suma, no dejamos de buscar manera de que siempre tengas la mejor y más oportuna información del automovilismo. Otra de las grandes pasiones de todos los argentinos.

Cadena 3 Motor, fotografías, capturas, vídeos: Equipo Audiovisual C3 -Marcos Villagra, Martín Yoris, Juan P. Brino-