Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- El influencer Santiago Maratea, conocido por sus transmisiones en vivo y colectas solidarias, anunció su decisión de abandonar las redes sociales mediante un video en el que expresa que "se cansó de ser influencer".

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el creador de contenido ha eliminado todo el material de su cuenta de Instagram, dejando únicamente el video que detalla su despedida. En este clip, Maratea menciona: "Simplemente voy a eliminar mi cuenta, que es la que construí durante más de 10 años y debe ser el activo más importante que construí en mi vida".

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, Maratea comenzó a ganar notoriedad en la plataforma entre 2013 y 2015, lo que le permitió abrirse paso en los medios tradicionales.

En su video, Maratea reflexiona sobre su trayectoria: "Hace un tiempito que me di cuenta de algo y es que no quiero ser más influencer, no quiero vender más pistacho. Parece joda lo que estoy diciendo, pero para mí significa mucho".

El influencer también compartió su visión sobre el impacto de las redes en su vida. "Hace un tiempo empecé a entender algo que en su momento me resultó muy incómodo de empezar a entender, que es que no quiero ser más un influencer. (..) Lo hice durante muchos años, me dio una vida increíble, y seguramente lo podría seguir haciendo por muchos años más porque me sale bien hacerlo. Pero simplemente ya no lo quiero", aseguró.

En lugar de ver su despedida como un fracaso, Maratea la considera el cierre de una etapa: "No estoy cerrando esta etapa porque siento que fracasó. Sino que la estoy cerrando porque siento que cumplió ya con su propósito".

Durante el video, el influencer revela que su atención se enfocará en un proyecto relacionado con la salud infantil: "Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo. Y a construir mi fundación. Una fundación que se encarga principalmente de lo que es salud infantil. Y es un proyecto que en realidad ya arrancó", mencionó.

Al hablar sobre su futuro, Maratea expresó: "No sé si mañana la fundación se va a convertir en lo que yo quiero que se convierta. Para ir en busca de todo lo que me daba felicidad o me hacía sentir pleno. Entonces obviamente me da bastante miedo. Pero yo estoy muy seguro de algo: no voy a conservar una vida que no quiero por miedo a que la próxima no funcione".

Finalmente, Maratea concluyó su mensaje afirmando: "Me llevo estos 10 años conmigo. Me llevo todo lo que viví, lo que aprendí y lo que construimos. Y me voy feliz".

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