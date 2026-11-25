Buenos Aires 25 de noviembre (NA) – Un directivo de Ueno bank y socios de un estudio jurídico están relacionados con representantes de dos compañías que participaron en una licitación que fue cancelada para la adquisición de máquinas de votación en Paraguay, según lo publicado por ABC Color.

El medio paraguayo revela que los vínculos involucran al estudio jurídico Gross Brown y a representantes del Consorcio Comitia-MSA, de origen argentino, así como de Miru Systems, una empresa coreana.

Según el informe, Eduardo Gross Brown Costa, socio principal del estudio, figura como director suplente y accionista de Ueno bank y de su filial en Luxemburgo, U Holding S.a.r.l.

ABC Color también menciona que Pablo Debuchy fue designado representante de Comitia-MSA en junio y confirmó que su estudio asesora al Grupo Vázquez. Debuchy ha sido síndico titular de Ueno bank y del Grupo Vázquez, aunque ya no está vinculado con este último.

Además, se destaca que Franco Boccia, abogado asociado del Estudio Gross Brown, representó a MSA-Comitia en una audiencia informativa ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) el 30 de julio.

El artículo también señala que Ueno bank aprobó una línea de crédito de US$ 14.100.000 a favor de Comitia Paraguay SA para su participación en la licitación que fue posteriormente cancelada.

En cuanto a Miru Systems, ABC Color reporta que la empresa tiene como representante a Cynthia Leite, quien ocupó cargos de confianza en la DNCP durante la administración de Santiago Jure, actual socio del estudio jurídico Gross Brown.

Leite también formó parte del equipo de transición presidencial de Santiago Peña en 2023 y, desde febrero de 2024, se desempeña como asesora externa del Instituto de Previsión Social (IPS), con un salario mensual de G. 18.000.000, según la publicación.

Luego de la cancelación de la licitación para la compra de máquinas de votación, el Tribunal Superior de Justicia Electoral optaría por un esquema de arrendamiento para las internas de junio y las elecciones municipales de octubre de 2026, con un presupuesto estimado de US$ 30 millones.

Finalmente, ABC Color intentó comunicarse con Eduardo Gross Brown y Santiago Jure para obtener sus versiones, pero no se obtuvo respuesta.