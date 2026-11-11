Murió Ricardo "Negro" Rodríguez, figura emblemática del ascenso argentino

Ricardo "Negro" Rodríguez, un referente del ascenso argentino, falleció este miércoles a los 72 años. Su carrera estuvo marcada por su paso en equipos como Defensa y Justicia y All Boys, donde dejó una huella imborrable como jugador y entrenador en tres ciclos distintos.

El último club que dirigió fue El Porvenir, en 2025. A lo largo de su trayectoria, también estuvo al frente de Platense, Racing de Córdoba, Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Laferrere, Talleres de Remedios de Escalada, Los Andes, Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia, Boca Unidos, Central Norte de Tucumán y Talleres de Perico. Su única experiencia internacional fue en el Atlante de México.

Nacido en Buenos Aires el 4 de marzo de 1954, Rodríguez inició su carrera como defensor en San Lorenzo, debutando en julio de 1973. En 1975, se trasladó al Atlético de Madrid y, entre 1976 y 1978, tuvo su primer contacto con All Boys.

Su carrera como jugador también incluyó pasos por Bucaramanga de Colombia, Almagro, Banfield, Arsenal de Sarandí y finalizó en Estudiantes de Buenos Aires en 1984. Su trayectoria como técnico comenzó en 1997, con All Boys como su primer equipo.

Rodríguez dirigió a All Boys hasta 1999 y tuvo dos ciclos más: entre 2001 y 2003, y entre 2013 y 2014. El club de Floresta lo despidió en sus redes sociales con un emotivo mensaje, recordando su trayectoria y su lugar como el tercer director técnico con más partidos dirigidos en la historia del club, abarcando tres categorías, incluida la primera división.

Asimismo, Defensa y Justicia también expresó su pesar por su fallecimiento, recordando su paso en la temporada 2011/2012 y enviando condolencias a su familia. Atlético Tucumán también destacó que fue un entrenador muy querido y respetado, que dejó una huella especial en el club.