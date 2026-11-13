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Estudiantes de Río Cuarto podría quedarse con Acuña como DT

El club valora su trabajo y sentido de pertenencia que lo posicionan como gran candidato a dirigir al equipo en la Primera Nacional.

13/11/2026 | 14:53Redacción Cadena 3

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Acuña sería el DT del León

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Estudiantes de Río Cuarta comienza a bajarle el telón a un pésimo año futbolístico que terminó con la pérdida de la categoría y realizando una de las peores campañas de un equipo, en la historia, en la máxima categoría.

Con la salida de Rubén Forestello, en el León no se descarta que Gerardo Acuña, entrenador hasta la última fecha del Apertura, reemplazando a Iván Delfino y el técnico que dirigió en el último partido ante Rosario Central, sea quien asume las consecuencias de perfilar al nuevo equipo que jugará la Primera Nacional.

Si así fueran las cosas, Acuña tendrá la tercera oportunidad de dirigir a Estudiantes.

En 2021 durante la B Nacional, estuvo al frente del equipo en 24 partidos con 5 victorias, 12 empates y 7 derrotas.

En el Apertura 2026 de la Liga Profesional, más el cotejo de los 32avos de final de la Copa Argentina, orientó al equipo en 9 partidos, con 2 empates y 7 caídas.

En tanto que fue el DT en la última fecha del Clausura 2026, en la derrota contra Central.

En total, Acuña dirigió a Estudiantes en 34 partidos, con un saldo de 5 triunfos, 14 empates y 15 derrotas.

Lectura rápida

¿Qué equipo está cerrando un mal año futbolístico?
Estudiantes de Río Cuarta está cerrando un mal año futbolístico.

¿Quién fue el entrenador que salió del equipo?
Rubén Forestello fue el entrenador que salió del equipo.

¿Qué entrenador podría asumir el cargo?
Gerardo Acuña podría asumir el cargo de entrenador.

¿Cuántos partidos dirigió Acuña en total?
Acuña dirigió un total de 34 partidos.

¿Cuál fue el saldo de victorias y derrotas de Acuña?
Acuña tuvo un saldo de 5 triunfos, 14 empates y 15 derrotas.

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