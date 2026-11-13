Maluma anunció que vuelve a Córdoba en 2027 y tocará en Instituto

FOTO: Maluma regresará a Córdoba en 2027 y el show será en el estadio de Instituto.

Maluma volverá a Córdoba el viernes 5 de marzo de 2027. El cantante colombiano se presentará en el estadio de Instituto, en el barrio de Alta Córdoba, como parte de su gira "Loco x Volver World Tour", según anunció Quality Producciones en Instagram.

La preventa exclusiva para quienes tengan tarjetas de crédito Visa de Banco Macro comenzará el lunes 16 de noviembre de 2026 a las 13 y se extenderá hasta agotar el cupo asignado.

Durante esa etapa, las entradas se podrán pagar en nueve cuotas sin interés a través de tickets.qualitycenter.com.

Una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general. En esa etapa, quienes paguen con tarjetas de crédito Visa de Banco Macro tendrán seis cuotas sin interés.

El anuncio de la productora aún no precisó los precios de las entradas ni el horario del recital.

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