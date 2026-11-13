Maluma anunció que vuelve a Córdoba en 2027 y tocará en Instituto
El cantante colombiano se presentará el viernes 5 de marzo con su gira "Loco x Volver World Tour". La preventa comenzará el lunes 16 de noviembre a las 13, con nueve cuotas sin interés para clientes de Visa Macro.
13/11/2026 | 12:17Redacción Cadena 3
FOTO: Maluma regresará a Córdoba en 2027 y el show será en el estadio de Instituto.
Maluma volverá a Córdoba el viernes 5 de marzo de 2027. El cantante colombiano se presentará en el estadio de Instituto, en el barrio de Alta Córdoba, como parte de su gira "Loco x Volver World Tour", según anunció Quality Producciones en Instagram.
La preventa exclusiva para quienes tengan tarjetas de crédito Visa de Banco Macro comenzará el lunes 16 de noviembre de 2026 a las 13 y se extenderá hasta agotar el cupo asignado.
Durante esa etapa, las entradas se podrán pagar en nueve cuotas sin interés a través de tickets.qualitycenter.com.
Una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general. En esa etapa, quienes paguen con tarjetas de crédito Visa de Banco Macro tendrán seis cuotas sin interés.
El anuncio de la productora aún no precisó los precios de las entradas ni el horario del recital.
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Lectura rápida
1. ¿Cuándo se presentará Maluma en Córdoba? Maluma se presentará el viernes 5 de marzo de 2027.
2. ¿Dónde será el recital? El recital será en el estadio de Instituto, en el barrio de Alta Córdoba.
3. ¿Cuándo comienza la preventa de entradas? La preventa comenzará el lunes 16 de noviembre de 2026 a las 13.
4. ¿Qué opciones de pago hay durante la preventa? Durante la preventa, las entradas se pueden pagar en nueve cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Macro.
5. ¿Qué información falta sobre el recital? Aún no se han precisado los precios de las entradas ni el horario del recital.