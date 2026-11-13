Detienen a dos sospechosos tras explosión y fuego en Remedios de Escalada

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, comunicó este viernes que dos individuos han sido detenidos en relación con la explosión y el incendio que tuvo lugar en la localidad de Remedios de Escalada. En su declaración, Arale subrayó que "seguramente se violaron los protocolos de emergencia" durante el incidente.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Remedios de Escalada?

Una explosión seguida de un incendio se registró en la localidad.

¿Quiénes fueron detenidos?

Dos personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el incidente.

¿Qué dijo el director de Defensa Civil?

Claudio Arale afirmó que se violaron protocolos de emergencia.

¿Cuándo sucedió el hecho?

El incidente ocurrió el 13 de noviembre de 2026.

¿Dónde tuvo lugar la explosión?

En la localidad de Remedios de Escalada, en Buenos Aires.