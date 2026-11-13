Artistas argentinos brillan en los Latin Grammy 2026 con múltiples premios y reconocimientos

FOTO: Los artistas argentinos hicieron historia en los Latin Grammy: todos los ganadores.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- La 27.ª edición de los Latin Grammy tuvo lugar el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, donde artistas argentinos se hicieron notar entre los nominados. Este evento, considerado el más importante de la música latina, reunió a figuras internacionales como Rosalía, Camila Cabello, Karol G y Juanes.

En esta ocasión, la participación de artistas argentinos fue notable, destacándose en un evento donde la representación nacional ha sido históricamente variable. Tras la consagración de Rosalía con el premio mayor, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y Milo J se llevaron a casa tres estatuillas cada uno, marcando un hito significativo para la música local.

Además, el productor y DJ Bizarrap también fue reconocido con un premio, al igual que Fito Páez, quien se alzó con el galardón al mejor álbum de rock. Este reconocimiento subraya la creciente influencia de la música argentina en la escena internacional.

Todos los ganadores de los Latin Grammy 2026

Mejor grabación del año: "Niño", por Milo J

Mejor nuevo artista: Aria Vega

Productor del año: Edgar Barrera

Mejor canción pop/rock: CA7RIEL & Paco Amoroso y Sting por "Hasta Jesús tuvo un mal día"

Mejor álbum de música norteña: Grupo Frontera por "Lo que me falta por llorar"

Mejor álbum tropical tradicional: Gilberto Santa Rosa por "Íntimo (en vivo)"

Mejor álbum de música alternativa: Rosalía por "Lux (complete works)"

Mejor interpretación de reguetón: Karol G y Feid por "Verano rosa"

Canción regional mexicana: Grupo Frontera por "No capea"

Mejor canción urbana: Bizarrap y Daddy Yankee por "Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66"

Mejor canción pop: Rosalía por "La perla"

Mejor canción de rap/hip hop: J Noa por "Antisistema"

Mejor álbum de rock: Fito Páez por "Shine"

Mejor álbum de música flamenca: Yerai Cortés por "POPULAR"

Mejor álbum folclórico: Milo J por "La vida era más corta"

Mejor canción de cantautor: Silvana Estrada por "Dime"

Mejor álbum de cantautor: Jorge Drexler por "Taraká"

Mejor video musical versión corta: Rosalía por "Sauvignon Blanc"

Mejor álbum de tango: Quinteto Astor Piazzolla por "Le grand tango"

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: Camila Fernández por "La Fernández"

Mejor video musical versión larga: CA7RIEL & Paco Amoroso por "FREE SPIRITS (The film)"

Mejor interpretación urbana: Milo J por "Gil"

Mejor canción alternativa: Jorge Drexler por "Ante la duda, baila"

Mejor álbum pop contemporáneo: Alejandro Sanz por "¿Y ahora qué +?"

Mejor canción tropical: Luis Enrique y De La Ghetto por "Nombre y apellido"

Mejor álbum de cumbia/vallenato: Carlos Vives por "¡El último disco Vol. 1!"

Compositor del año: Sara Schell por "A la niña que fui", "Ahí estabas tú", "Barco de papel", "Bendito", "Si te vas" y "Vas a quedarte"

Mejor interpretación de música electrónica: CA7RIEL & Paco Amoroso y Fred again.. por "Beto’s horns - Fred Remix"

Mejor álbum de merengue y/o bachata: Techy Fatule por "Chula"

Mejor álbum de salsa: Luis Enrique por "El alma en clave"

Mejor álbum pop tropical: Laura Pausini por "Yo canto 2"

Mejor álbum de música banda: Edén Muñoz por "Piedras a la luna"

Mejor álbum de música tejana: Bobby Pulido por "Bobby Pulido & Friends Una tuya y una mía (Vol. 2/En vivo)"

Mejor canción de rock: The Warning por "Ego"