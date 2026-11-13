Belgrano informó que no se baja de "La Noche de los Museos"
Algunas de las actividades previstas al aire libre se realizarán dentro de los espacios cubiertos del Julio César Villagra, destinados al evento.
13/11/2026 | 15:16Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano no se baja
Belgrano participará por 11ª vez de la Noche de los Museos, con una propuesta especial dedicada a celebrar el histórico título de campeón del Torneo Apertura 2026. La jornada se desarrollará de 20:00 a 01:00 hs, con entrada libre y actividades para toda la familia.
Esta edición tendrá como eje central la conquista del primer campeonato de Primera División de AFA para un club de Córdoba, invitando a socios, socias, hinchas y público a revivir este momento histórico.
La propuesta también contará con una Kermés Pirata, con juegos y actividades participativas vinculadas a la identidad celeste. Habrá gastronomía y barra de bebidas.
Además: Muestra de historia, Tienda República de Alberdi, Feria de utilería, Feria de emprendedoras, Espacio tattoo y un stand para que traigas tu remera y te la lleves estampada con un diseño del Campeón.
Escenario Lunita de Alberdi con música en vivo:
- ICA: Coca & Bica
- Expresiones folclóricas del ICA
- Botellas y algo más / Rock
- Los Ranqueles / Folclore
- Perros Rojos / Cumbia
- José Pérez / Jimenero
Una nueva oportunidad para abrir las puertas de Belgrano, compartir nuestra historia y celebrar juntos un año que quedará para siempre en la memoria del pueblo Pirata.
CONSIDERACION POR LA TOMENTA
El club informó que más allá de la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, el evento se llevará a cabo tal como estaba previsto.
No obstante, se supo que algunas de las actividades previstas al aire libre se harán dentro de los espacios cubiertos del estadio de Alberdi.
Lectura rápida
¿Qué evento celebra Belgrano? Belgrano celebra el título de campeón del Torneo Apertura 2026 en la Noche de los Museos.
¿Quién organiza el evento? El evento es organizado por el club Belgrano.
¿Cuándo se llevará a cabo? La jornada se desarrollará el día del evento de 20:00 a 01:00 hs.
¿Dónde se realizará? Se llevará a cabo en el estadio de Alberdi.
¿Por qué se realizan actividades bajo techo? Algunas actividades al aire libre se trasladarán a espacios cubiertos debido a la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional.