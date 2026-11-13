Belgrano informó que no se baja de "La Noche de los Museos"

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Belgrano participará por 11ª vez de la Noche de los Museos, con una propuesta especial dedicada a celebrar el histórico título de campeón del Torneo Apertura 2026. La jornada se desarrollará de 20:00 a 01:00 hs, con entrada libre y actividades para toda la familia.

Esta edición tendrá como eje central la conquista del primer campeonato de Primera División de AFA para un club de Córdoba, invitando a socios, socias, hinchas y público a revivir este momento histórico.

La propuesta también contará con una Kermés Pirata, con juegos y actividades participativas vinculadas a la identidad celeste. Habrá gastronomía y barra de bebidas.

Además: Muestra de historia, Tienda República de Alberdi, Feria de utilería, Feria de emprendedoras, Espacio tattoo y un stand para que traigas tu remera y te la lleves estampada con un diseño del Campeón.

Escenario Lunita de Alberdi con música en vivo:

- ICA: Coca & Bica

- Expresiones folclóricas del ICA

- Botellas y algo más / Rock

- Los Ranqueles / Folclore

- Perros Rojos / Cumbia

- José Pérez / Jimenero

Una nueva oportunidad para abrir las puertas de Belgrano, compartir nuestra historia y celebrar juntos un año que quedará para siempre en la memoria del pueblo Pirata.

CONSIDERACION POR LA TOMENTA

El club informó que más allá de la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, el evento se llevará a cabo tal como estaba previsto.

No obstante, se supo que algunas de las actividades previstas al aire libre se harán dentro de los espacios cubiertos del estadio de Alberdi.