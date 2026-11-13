Grababa 10 videos por día para TikTok y hoy vende sus botas en Nueva York: la historia de Macu Shop

En plena pandemia, Macarena Nielsen llegó a grabar diez videos por día para TikTok. Las ventas de su negocio de calzado se habían frenado porque la gente casi no salía de su casa y la plataforma le ofrecía una forma de atraer clientes con poca inversión. Hoy, las botas de Macu Shop se venden también en una tienda multimarca de Nueva York.

En diálogo con Cadena 3, Nielsen contó que el emprendimiento nació "como un accidente". Tenía 19 años, estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina (UCA) y se postulaba a empleos a través de la bolsa de trabajo de la facultad. Recuerda que nunca lograba superar la segunda entrevista.

A Macu, como la llaman desde chica, siempre le gustaron los zapatos. Por entonces, recordó, era común encargarles ropa a azafatas que viajaban al exterior. "Si traés zapatos, yo te compro", les propuso a sus amigas. Así empezó a vender calzado. La marca nació en abril de 2018.

Su familia se oponía al proyecto y esperaba que hiciera carrera en una empresa. "El sueño era la corporación", recordó. En ese momento, dijo, emprender era mucho menos común que ahora.

"Me voy a volver profesional en esta red", se propuso Nielsen al ver que un video podía viralizarse sin una gran inversión. Su objetivo era vender más. Probó distintos contenidos, empezó a contar la historia de Macu Shop y mostró cómo trabajaba. Con el tiempo, vio que más gente se acercaba al local.

Nielsen estimó que la marca ronda los 1,2 millones de seguidores en Instagram y una cifra similar en TikTok. La ubicó entre las marcas más seguidas de América Latina en esa plataforma y dijo que, a su juicio, es probable que una persona menor de 25 años conozca la marca. En ocho años, señaló, Macu Shop alcanzó con poco respaldo financiero un reconocimiento que a otras marcas les lleva dos décadas.

Para Macu, mostrar el detrás de escena hace que el público se identifique con quien está al frente de un negocio y quiera seguir su historia. Contó que ella también sigue a otras fundadoras para ver cómo trabajan. Entre los productos de la marca destacó las botas. "Tenemos unas tremendas botas", dijo.

A quienes emprenden les aconsejó superar la vergüenza inicial de mostrarse, probar contenidos y prestar atención a cómo se refleja ese trabajo en los números del negocio. A su entender, las marcas que cuentan su historia a través de sus fundadores tienen una ventaja frente a las grandes empresas y suelen crecer más rápido.

La marca tiene locales en Buenos Aires y Córdoba y también vende en tiendas de Uruguay y Chile. En la capital cordobesa, el local funciona en Larrañaga 91, en Nueva Córdoba.

Nielsen contó que la llegada a la tienda multimarca de Nueva York se concretó un mes antes de la entrevista y que el equipo está entusiasmado con ese paso. También adelantó que prevé sumar pronto una línea de carteras y que ya conversa con un taller de Córdoba para ponerla en marcha.

Según estimó su fundadora, entre 10 y 15 personas trabajan en Macu Shop. "Es un orgullo tremendo poder dar trabajo", dijo. Señaló que contratar en Argentina le resulta difícil y riesgoso. Por ahora, prefiere esperar antes de ampliar el equipo porque sumar costos puede achicar el margen, incluso si crecen las ventas.

Cuando todavía buscaba empleo, una amiga de su padre que trabajaba en recursos humanos le dijo que estaba hecha para emprender. "Lo peor que me podían decir, porque yo solo necesitaba plata", recordó. Se define como una persona intensa y está convencida de que eligió bien. "Vivís para eso y a mí me encanta vivir para eso", resumió.

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Entrevista de Guillermo López.