De buenas a primeras, Independiente se ilusiona con la Sudamericana

Independiente se ilusiona con clasificarse a la Copa Sudamericana 2027 pese a no haberlo logrado ante Deportivo Riestra. El Tribunal de Disciplina confirmó cuatro expulsiones al cuerpo técnico de Defensa y Justicia que le dan la chance al «Rojo» de superar al «Halcón» en la tabla de fair play y espera por cupos.

Sebastián Zunino expulsó a miembros del cuerpo técnico. El detalle fue confirmado por el Tribunal de Disciplina de la AFA y no tardó en llegar a Avellaneda, donde se espera por la liberación de cupos para meterse en la Sudamericana venidera.

El «Rojo» y el «Halcón» igualan en puntos, aunque, por diferencia de gol, el conjunto de Florencio Varela está por encima del «Rojo». Sin embargo, el reglamento estipula que la posición se define por la Tabla General de Fair Play 2026 (Artículo 25), una clasificación acumulada a lo largo de las fases de zonas del Torneo Apertura y el Torneo Clausura.

Dicho sistema parte de una base de 1000 puntos para cada institución, a la que se aplican deducciones según el rigor de las sanciones: -1 punto por tarjeta amarilla, -4 puntos por expulsión por doble amonestación (-1 por la primera y -3 por la segunda) y -5 puntos por tarjeta roja directa.

En este apartado disciplinario, Defensa y Justicia tenía una ventaja que se esfumó. El «Halcón» se ubicaba, antes del cierre de la fecha 16 del Clausura, en el puesto 16 de la tabla de conducta, con 895 unidades, producto de 105 puntos descontados, mientras que Independiente marchaba 25.º, con 878 puntos, tras haber sufrido 122 penalizaciones. La brecha entre ambos es de 17 puntos a favor de los de Florencio Varela, lo que transforma la chance de un zarpazo del «Rojo» en una auténtica quimera estadística.