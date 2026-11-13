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Fiesta de las Colectividades: se canceló la jornada de este viernes por el mal tiempo

Por una jornada anteriormente suspendida, ya se había extendido el cierre al día 16, lunes.     

13/11/2026 | 15:33Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Fiesta de Colectividades bajo agua.

FOTO: Fiesta de Colectividades bajo agua.

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La organización de la Fiesta Nacional de Colectividades comunicó la suspensión de la jornada del viernes 13 de noviembre mediante sus redes sociales, pocas horas antes del horario previsto de apertura. El motivo: las condiciones meteorológicas.

"¡Nos vemos mañana!", fue el mensaje con el que la comisión organizadora confirmó que el público deberá esperar hasta el sábado 14 para reencontrarse con "la fiesta más linda de Rosario", según la propia descripción que difundieron en el posteo.

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La 42° edición del Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades había comenzado el viernes 6 de noviembre y tiene fecha de cierre el domingo 15, con sede en el Parque Nacional a la Bandera. Por una jornada anteriormente suspendida, ya se había extendido el cierre al día 16, lunes.

Las inclemencias del tiempo ya habían jugado en contra de la celebración en otras oportunidades. Durante la edición anterior, la apertura debió postergarse un día debido a la lluvia.

En la presente edición, el primer viernes también había presentado complicaciones climáticas, aunque sin suspensión.

Lectura rápida

¿Qué fue suspendido? La jornada del viernes 13 de noviembre de la Fiesta Nacional de Colectividades.

¿Quién comunicó la suspensión? La comisión organizadora de la fiesta.

¿Cuándo se reprogramó la actividad? Para el sábado 14 de noviembre.

¿Dónde se realiza el evento? En el Parque Nacional a la Bandera en Rosario.

¿Por qué se suspendió? Debido a las condiciones meteorológicas.

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