Entre lágrimas, Pochettino se despidió de la selección de Estados Unidos

Mauricio Pochettino fue anunciado este viernes como el nuevo técnico del Manchester United. Pero, según dijo entre lágrimas horas atrás, tomar la decisión de dejar la selección de Estados Unidos fue una de las más difíciles de su carrera.

En la previa de los venideros amistosos del conjunto americano, el DT argentino habló públicamente para confirmar que dejará su cargo luego de los compromisos de la fecha FIFA. Y la imagen de su despedida, tras dos años de trabajo, fue la de su emoción al decir adiós.

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"UNA DE LAS DECISIONES MÁS DIFÍCILES EN NUESTRA CARRERA". Con lágrimas en sus ojos y la voz quebrada, Mauricio Pochettino no pudo contener la emoción al despedirse de la Selección de Estados Unidos para ser el nuevo DT del Manchester United. ?? @USMNT https://t.co/XOBe4ggJmf — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2026

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“El ser humano está por sobre todo, por eso creo que es una decisión difícil. Pero hay que ir hacia adelante. Gracias de parte mía y mi gente, de corazón. Siempre fueron transparentes y pusieron en frente los intereses de la federación, con la intención de construir algo juntos”, comenzó.

“Disfrutamos mucho, aprendimos mucho de ustedes, de este país y su gente asombrosa. Creo que fue una de las decisiones más difíciles de mi carrera. Gracias por todo”, continuó.

Además, justificó su decisión de aceptar la propuesta del equipo inglés: “Saben que no hay muchas oportunidades en tu carrera para dirigir a un equipo como Manchester United, y cuando llega esa situación es difícil de rechazar. Estas cosas pasan, en todas las compañías”.

“Estábamos muy comprometidos, pero las cosas pasaron muy rápido. No estoy feliz por la separación, pero es algo lógico que puede pasar en la federación, en los clubes y las compañías”, sentenció.

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Mauricio Pochettino es el nuevo entrenador del Manchester United. https://t.co/zH96LEg8HB — Manchester United (@ManUtd_Es) November 13, 2026

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Una salida millonaria del seleccionado de Estados Unidos

Para destrabar el desembarco de Pochettino, el Manchester United aceptó ejecutar la cláusula de rescisión que lo vinculaba con la Federación Estadounidense de Fútbol, desembolsando cerca de 7,4 millones de libras esterlinas (alrededor de 10 millones de dólares).

El argentino había asumido al frente del seleccionado norteamericano en septiembre de 2024 y venía de alcanzar los octavos de final en el último Mundial, motivo por el cual se le había renovado el vínculo para seguir desarrollando a una de las selecciones con mayor potencial en el mundo.

No obstante, su incorporación a Inglaterra no será inmediata. El técnico cumplirá primero con sus últimos compromisos en la fecha FIFA dirigiendo a Estados Unidos en la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Haití (el 14 y 17 de noviembre).

Recién después de esa doble jornada viajará a Manchester para ponerse al frente del plantel donde dirigirá, entre otros, al defensor argentino Lisandro Martínez. El estreno oficial en el banco tendrá máxima exigencia: será el próximo 22 de noviembre en el clásico ante el Liverpool.

A los 54 años, Pochettino iniciará su cuarta etapa en los bancos de la máxima categoría del fútbol inglés, luego de sus recordados pasos por el Southampton, el Tottenham (donde alcanzó la final de la Champions League en 2019) y el Chelsea. Con la oficialización del club prevista para las próximas horas, el santafesino tendrá la urgente misión de apagar el incendio en Old Trafford y devolverle el protagonismo a un gigante en apuros.