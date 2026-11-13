Estocolmo: Thiago Tirante avanzó a su primera final de ATP

Thiago Tirante le ganó este viernes por la mañana al chileno Alejandro Tabilo en dos sets, por 7-5 y 7-6 (1), a lo largo de una hora y 48 minutos, y se metió en la final del ATP 250 de Estocolmo, Suecia, disputado en cancha cubierta.

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Cerralo, @TiranteThiago ????? https://t.co/41vJ11ub45 — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) November 13, 2026

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El tenista platense (51º) ahora esperará por la final -del próximo sábado- que se enfrentarán esta misma jornada pasado el mediodía. Por un lado estará el el estadounidense Taylor Fritz (10º) y por el otro el italiano Lorenzo Musetti (25º).

A sus 25 años, esta será la primera final de un torneo ATP para el argentino, que comenzó este 2026 en el puesto 103 del ranking y, en caso de ganar, lo cerrará en la 40º posición.

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PRIMERA FINAL ATP PARA THIAGO TIRANTE ?? @TiranteThiago ???? derrotó a Alejandro Tabilo ???? por 7-5 7-6(1) y se metió en la final del ATP 250 de Estocolmo ???? ?? Por el título enfrentará al ganador del duelo entre Taylor Fritz ???? y Lorenzo Musetti ???? https://t.co/CeO0ctfkjM — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) November 13, 2026

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Además, es apenas el tercer tenista argentino en meterse en la final de este certamen sueco: los anteriores habían sido nada menos que David Nalbandian, que lo ganó en 2008, y Juan Martín del Potro, quien se adjudicó de manera consecutiva las ediciones de 2016 y 2017.