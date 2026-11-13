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Estocolmo: Thiago Tirante avanzó a su primera final de ATP

El tenista argentino, ubicado en el puesto 51 del ranking mundial, se impuso al chileno Tabilo en sets corridos y jugará por primera vez una definición en el circuito, donde se las verá ante el ganador del choque entre Fritz (10) y Musetti (25).

13/11/2026 | 15:44Redacción Cadena 3

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Thiago Tirante le ganó este viernes por la mañana al chileno Alejandro Tabilo en dos sets, por 7-5 y 7-6 (1), a lo largo de una hora y 48 minutos, y se metió en la final del ATP 250 de Estocolmo, Suecia, disputado en cancha cubierta.

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El tenista platense (51º) ahora esperará por la final -del próximo sábado- que se enfrentarán esta misma jornada pasado el mediodía. Por un lado estará el el estadounidense Taylor Fritz (10º) y por el otro el italiano Lorenzo Musetti (25º).

A sus 25 años, esta será la primera final de un torneo ATP para el argentino, que comenzó este 2026 en el puesto 103 del ranking y, en caso de ganar, lo cerrará en la 40º posición.

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Además, es apenas el tercer tenista argentino en meterse en la final de este certamen sueco: los anteriores habían sido nada menos que David Nalbandian, que lo ganó en 2008, y Juan Martín del Potro, quien se adjudicó de manera consecutiva las ediciones de 2016 y 2017.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido?
Thiago Tirante ganó al chileno Alejandro Tabilo.

¿Cuándo se jugará la final?
La final se jugará el próximo sábado.

¿Dónde se lleva a cabo el torneo?
En el ATP 250 de Estocolmo, Suecia.

¿Cómo fue el resultado del partido?
El resultado fue 7-5 y 7-6 (1).

¿Por qué es importante esta final para Tirante?
Es su primera final de un torneo ATP y puede cerrar el año en la 40º posición del ranking.

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