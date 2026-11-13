Tercera participación de Belgrano en el "TransferRoom Live" internacional

Belgrano comunicó que participó por tercera vez del evento internacional denominado "Transfer Room Live", que reúne a dirigentes y agentes de todo el mundo para generar oportunidades de negocios, esta vez en Estoril, Portugal.

El Celeste estuvo representado por el presidente, Luis Fabián Artime, y el coordinador deportivo, Franco Peppino.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Artime y Peppino en Portugal

/Fin Código Embebido/

En dos jornadas, Belgrano mantuvo 19 reuniones con clubes de 11 países y tres continentes entre ellos protagonistas de las grandes ligas europeas, equipos de la MLS y de la liga mexicana, y campeones recientes de la Copa Libertadores. Además, Artime participó de un salón exclusivo para presidentes y máximos dirigentes.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Artime y Peppino en Portugal

/Fin Código Embebido/

La institución informó que el objetivo fue expandir la presencia en el mercado internacional, presentar el proyecto deportivo y fortalecer vínculos para futuras operaciones.