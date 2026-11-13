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Tercera participación de Belgrano en el "TransferRoom Live" internacional

El mismo se desarrolló en Portugal y reúne a dirigentes y agentes de todo el mundo que buscan generar oportunidades de negocio. Artime y Peppino representaron al Pirata.

13/11/2026 | 16:48Redacción Cadena 3

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Artime y Peppino en Portugal

FOTO: Artime y Peppino en Portugal

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Belgrano comunicó que participó por tercera vez del evento internacional denominado "Transfer Room Live", que reúne a dirigentes y agentes de todo el mundo para generar oportunidades de negocios, esta vez en Estoril, Portugal

El Celeste estuvo representado por el presidente, Luis Fabián Artime, y el coordinador deportivo, Franco Peppino.

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FOTO: Artime y Peppino en Portugal

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En dos jornadas, Belgrano mantuvo 19 reuniones con clubes de 11 países y tres continentes entre ellos protagonistas de las grandes ligas europeas, equipos de la MLS y de la liga mexicana, y campeones recientes de la Copa Libertadores. Además, Artime participó de un salón exclusivo para presidentes y máximos dirigentes.

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FOTO: Artime y Peppino en Portugal

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La institución informó que el objetivo fue expandir la presencia en el mercado internacional, presentar el proyecto deportivo y fortalecer vínculos para futuras operaciones.

Lectura rápida

¿Qué evento internacional realizó Belgrano?
Participó del evento "Transfer Room Live" en Estoril, Portugal.

¿Quiénes representaron a Belgrano en el evento?
El presidente Luis Fabián Artime y el coordinador deportivo Franco Peppino.

¿Cuántas reuniones mantuvo Belgrano y con cuántos países?
Mantuvo 19 reuniones con clubes de 11 países y tres continentes.

¿Cuál fue el objetivo de la participación de Belgrano?
Expandir la presencia en el mercado internacional y fortalecer vínculos para futuras operaciones.

¿Qué tipo de clubes participaron en las reuniones?
Clubes de grandes ligas europeas, de la MLS, de la liga mexicana y campeones recientes de la Copa Libertadores.

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