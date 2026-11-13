Enfrentamiento entre Insua y Moretti sacude a San Lorenzo tras eliminación del equipo

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- El técnico de San Lorenzo, Ruben Darío Insua, y el exmandatario Marcelo Moretti protagonizaron un fuerte cruce mediático tras la eliminación del equipo, que quedó sin opciones de acceder a los playoffs.

En una entrevista con ESPN, Insua rompió dos años de silencio para responder a Moretti, quien había cuestionado en redes sociales el elevado salario del actual cuerpo técnico. El entrenador desmintió la cifra mencionada y afirmó que su contrato es inferior al que el exdirigente ofreció durante su campaña y al de la gestión anterior.

Además, Insua exigió el pago de 14 cuotas adeudadas por parte de Moretti, con el objetivo de salvaguardar las finanzas del club, y denunció que la falta de cumplimiento en los pagos impositivos le impidió presentar su declaración jurada correspondiente a 2024.

Como socio al día, el entrenador consideró muy graves los últimos dos años de gestión y recordó incidentes inéditos, como el video donde se ven 25 mil dólares en el saco de Moretti, el envío de un comprobante falso a Independiente Rivadavia de Mendoza por el pase de Matías Reali, y la salida del exdirigente en un patrullero desde Avenida La Plata.

Insua instó a los hinchas a "no dejarse engañar por oportunistas" y expresó su deseo de que Moretti no regrese al club. Sobre el futuro del equipo, el técnico validó el malestar de los aficionados y compartió su anhelo de volver a ganar un campeonato con San Lorenzo, anunciando que el plantel entrenará hasta el 4 de diciembre y regresará el 2 de enero con más de 15 juveniles y nuevos refuerzos en todas las líneas.

Por su parte, Moretti reaccionó a través de la red social X, donde se manifiesta regularmente. Lamentó el desastroso desempeño del equipo en 2026, instó al técnico a enfocarse en cuestiones tácticas, negó haber enviado el comprobante falso y sugirió que el video del dinero fue parte de una maniobra relacionada con una deuda personal que luego fue saldada al club.

El exmandatario concluyó su mensaje con una irónica posdata en la que defendió su decisión de despedir a Insua el 11 de abril de 2024, a pesar de que el equipo había clasificado a octavos de la Copa Libertadores el 30 de mayo bajo la dirección de Leandro Romagnoli.