“Estamos en buen camino”: el mensaje de Americas Capital en la previa de Argentina Capital Week

Con el objetivo de achicar la brecha entre las oportunidades reales del país y su bajo posicionamiento en las estadísticas internacionales de inversión, se llevará a cabo en los próximos días la Argentina Capital Week, que incluye el evento Repensar Summit, organizado por tercer año consecutivo. Así lo explicó Ramiro Juliá, CEO de Americas Capital, en diálogo con Cadena 3.

Del 16 al 20 de noviembre, Buenos Aires reunirá a varios de los empresarios, fondos e inversores locales e internacionales más importantes en ocho encuentros sobre agro, tecnología, energía y mercados de capitales. RepensAR Summit, que en 2025 y 2026 convocó a más de 300 inversores en el MALBA, será nuevamente el evento central.

El encuentro, que se desarrollará en el museo, nuclea a los principales inversores locales y extranjeros para “repensar cómo podemos hacer que Argentina impacte más en materia de inversiones” y que lo positivo que ocurre se refleje en los indicadores con los que se evalúan estas actividades.

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Juliá señaló que el país arrastra una historia de crisis, cambios bruscos de políticas entre gobiernos, falta de alternancia y continuidad en pilares de largo plazo, e incluso mala praxis en la aplicación de políticas económicas que derivaron en defaults y decepciones de inversores. “Todo ese conjunto de factores es una historia con la que tenemos que convivir y tratar de revertir con cada una de las acciones que emprendemos a partir de ahora”, afirmó.

Si bien reconoció que Argentina aún está lejos de los volúmenes de inversión de países vecinos y del propio capital local (gran parte del cual se protege en el exterior, en bancos de Estados Unidos, Suiza o Singapur), sostuvo que el camino es positivo. “Estamos en buen camino y por eso nació Repensar y el Argentina Capital”, indicó.

El ejecutivo destacó el interés creciente, especialmente en sectores como gas y minería, acostumbrados a los vaivenes políticos. También subrayó el potencial del agro, el litio en el norte, el cobre en Cuyo y Catamarca, Vaca Muerta, la economía del conocimiento, el venture capital y las startups (Argentina tiene un sólido historial de unicornios), el arte y la tecnología.

Entre las actividades previstas hay un Tech Day en el IAE junto al Parque Austral, una jornada completa de agro en la Torre Macro y la participación de figuras como Eduardo Constantini, quien hablará sobre el posicionamiento de Argentina en inversiones en arte. En total se esperan más de 50 speakers.

Juliá también enfatizó la importancia de la educación y el desarrollo del capital intelectual: “Ahí tenemos una oportunidad histórica porque podemos ganar terreno rápido”. La iniciativa nació hace tres años de Americas Capital y Bunker, dos empresas argentinas que buscaron aportar su experiencia en inversiones internacionales. Según Juliá, lo que se observa es “una fiebre muy contagiosa y ganas de invertir en este país”.

Entrevista de Informados, al Regreso.