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Un hombre fue detenido tras atrincherarse en un hotel de Misiones y amenazar a su pareja

La Justicia inició una investigación de oficio por los delitos de amenazas, resistencia y atentado contra la autoridad.

13/11/2026 | 16:34Redacción Cadena 3

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Detenido tras atrincherarse en un hotel de Misiones y amenazar a su pareja

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Un hombre de 31 años fue detenido este viernes por atrincherarse en un hotel de la ciudad misionera de Posadas, donde habría amenazado a su mujer y a los policías.

El implicado permaneció encerrado en una de las habitaciones del inmueble ubicado en la intersección de las avenidas Comandante Andresito y Santa Catalina, mientras que se negó a salir.

Según informó el portal del diario Primera Edición, el sujeto advirtió que atentaría contra la integridad física de su pareja y a quienes intenten intervenir para calmar la situación.

Personal del Centro Integral de Operaciones (CIO-911) recibió un alerta por el hecho y un patrullero de la Dirección Comando Táctico Especial concurrió al lugar para lograr que el involucrado cese en su actitud.

Los oficiales redujeron y concretaron el arresto del hombre, quien fue evaluado por los médicos y derivado a la Comisaría 17, cuyos efectivos también participaron del operativo.

En este sentido, la Justicia inició una investigación de oficio por los delitos de amenazas, resistencia y atentado contra la autoridad, al tiempo que intervinieron áreas correspondientes a fin de evitar un posible episodio de violencia de género.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Posadas?
Un hombre se atrincheró en un hotel y amenazó a su pareja y a los policías.

¿Quién fue detenido?
Un hombre de 31 años fue arrestado tras el incidente en el hotel.

¿Cuándo sucedió?
El hecho tuvo lugar el viernes 13 de noviembre de 2026.

¿Dónde ocurrió el suceso?
El atrincheramiento se dio en un hotel en Posadas, Misiones.

¿Por qué se inició una investigación?
La Justicia investiga por amenazas, resistencia y atentado contra la autoridad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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