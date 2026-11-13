Un hombre fue detenido tras atrincherarse en un hotel de Misiones y amenazar a su pareja

FOTO: Detenido tras atrincherarse en un hotel de Misiones y amenazar a su pareja

Un hombre de 31 años fue detenido este viernes por atrincherarse en un hotel de la ciudad misionera de Posadas, donde habría amenazado a su mujer y a los policías.

El implicado permaneció encerrado en una de las habitaciones del inmueble ubicado en la intersección de las avenidas Comandante Andresito y Santa Catalina, mientras que se negó a salir.

Según informó el portal del diario Primera Edición, el sujeto advirtió que atentaría contra la integridad física de su pareja y a quienes intenten intervenir para calmar la situación.

Personal del Centro Integral de Operaciones (CIO-911) recibió un alerta por el hecho y un patrullero de la Dirección Comando Táctico Especial concurrió al lugar para lograr que el involucrado cese en su actitud.

Los oficiales redujeron y concretaron el arresto del hombre, quien fue evaluado por los médicos y derivado a la Comisaría 17, cuyos efectivos también participaron del operativo.

En este sentido, la Justicia inició una investigación de oficio por los delitos de amenazas, resistencia y atentado contra la autoridad, al tiempo que intervinieron áreas correspondientes a fin de evitar un posible episodio de violencia de género.