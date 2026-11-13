Talleres de Remedios de Escalada se solidariza con los afectados por la explosión en Lanús

FOTO: Talleres de Remedios de Escalada expresó su solidaridad con los afectados por la explosión.

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- Talleres de Remedios de Escalada hizo público un comunicado a través de sus canales oficiales en el que expresa su total solidaridad con las personas afectadas por los recientes sucesos en la localidad.

La entidad deportiva se ofrece para brindar asistencia a quienes sufrieron las consecuencias de la explosión que impactó a Remedios de Escalada y el posterior incendio.

Además, los dirigentes del club establecieron contacto directo con el municipio para coordinar la ayuda necesaria para la comunidad.

Finalmente, la comisión directiva del club y la institución enviaron un mensaje de aliento y fortaleza a todos los damnificados y a sus familias.

Qué sucedió en Remedios de Escalada

El Municipio de Lanús informó este viernes sobre la primera muerte vinculada a la explosión y el incendio en Remedios de Escalada, donde también se registran 30 heridos, siete de ellos de gravedad, y dos desaparecidos.

Las víctimas fueron trasladadas por los Servicios de Emergencias de Lanús: 7 de ellas presentan lesiones graves (6 derivadas al Hospital Evita y 1 al Hospital Narciso López); 13 permanecen en observación fuera de peligro; y 10 ya fueron dadas de alta, según un comunicado emitido por el municipio.

Asimismo, se indicó que la Fiscalía Descentralizada N.° 6 de Lanús ha ordenado la detención de dos directivos de Metrogas.

Se informó que todos los vecinos de la zona han sido evacuados. Aunque el fuego está controlado, se espera que MetroGAS corte el suministro de gas para extinguirlo por completo y llevar a cabo una evaluación de los daños.