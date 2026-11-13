Unificaron las causas contra Bailaque con prórroga a la prisión preventiva: habrá juicio único

La Cámara Federal de Rosario resolvió que las tres investigaciones penales que involucran al ex juez federal Marcelo Bailaque, a su esposa y a Busaniche se tramiten en un único juicio oral, cuya realización está prevista para los próximos meses.

Además, los camaristas Aníbal Pineda y Elida Vidal dispusieron extender por seis meses la prisión preventiva de Bailaque, que actualmente cumple bajo la modalidad de arresto domiciliario, o hasta la apertura del debate, lo que ocurra primero. Ambas medidas fueron solicitadas por los fiscales federales a cargo de las acusaciones.

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La decisión contó con la oposición de las defensas de Bailaque y Busaniche, que rechazaron tanto la unificación de los expedientes como la continuidad de la medida cautelar.

Por su parte, la representación de Martínez Maulión no objetó la realización de un solo juicio y manifestó que su defendida pretende que el proceso se concrete cuanto antes para poder esclarecer su situación judicial.

Al fundamentar la resolución, los jueces señalaron que las tres investigaciones fueron declaradas conexas el 19 de noviembre de 2024 y que las acusaciones se formalizaron de manera conjunta.

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También consideraron que existe una relación objetiva y subjetiva entre los expedientes, cuyo eje común son las presuntas maniobras ilícitas atribuidas a Bailaque durante su desempeño como juez federal. Según el tribunal, realizar debates por separado podría afectar la celeridad del proceso y generar el riesgo de sentencias contradictorias.

Como próximo paso, se sortearán tres magistrados que tendrán a su cargo el juicio oral por el conjunto de las causas. En el marco de la investigación, la Fiscalía había solicitado una pena de 10 años de prisión para el ex magistrado.