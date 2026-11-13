La energía oscura podría haber cambiado de negativa a positiva hace 9.5 mil millones de años

Durante décadas, los científicos asumieron que la energía oscura, el componente misterioso que impulsa la expansión acelerada del universo, ha permanecido constante a lo largo de la historia cósmica. Sin embargo, nuevas observaciones del Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura (DESI) han comenzado a cuestionar esta creencia. Los datos sugieren que la influencia de la energía oscura podría haber cambiado a lo largo de miles de millones de años. Aunque la evidencia aún no es suficiente para establecer un descubrimiento definitivo, ha renovado el interés en la posibilidad de que la energía oscura evolucione en lugar de permanecer constante.

Un equipo de investigadores de la Universidad Técnica de Estambul (ITU), liderado por el profesor Özgür Akarsu, exploró esta posibilidad al examinar una teoría alternativa de la gravedad. En un estudio de 2025 publicado en la revista Physical Review D, el equipo internacional analizó una posibilidad matemática que había sido pasada por alto por otros investigadores. Su análisis reveló un escenario sorprendente en el que la densidad efectiva de la energía oscura fue negativa durante la historia temprana del universo antes de volverse positiva.

El trabajo fue realizado en el grupo de Akarsu en ITU, junto con la investigadora postdoctoral Dr. N. Merve Uzun y el estudiante de doctorado Bilal Bulduk. El equipo también colaboró con el profesor Nihan Katirci de la Universidad Dogu? y el profesor Antonio De Felice del Instituto Yukawa de Física Teórica de la Universidad de Kioto, un centro reconocido internacionalmente en física teórica.

Una posibilidad pasada por alto en la teoría de la gravedad de Einstein

El descubrimiento surgió al examinar una parte de una teoría existente que había recibido relativamente poca atención. En lugar de proponer una explicación completamente nueva para la energía oscura, los investigadores revisitaron un marco conocido como gravedad teleparalela f(T). La teoría general de la relatividad de Einstein explica la gravedad a través de la curvatura del espacio-tiempo, mientras que la gravedad teleparalela describe la gravedad a través de una propiedad llamada torsión.

Los científicos han pasado años estudiando versiones modificadas de este marco para investigar si la gravedad misma podría ser responsable de la expansión acelerada del universo. Investigaciones anteriores sobre una forma exponencial de la gravedad teleparalela se habían centrado en un conjunto particular de soluciones matemáticas, asumiendo que la energía oscura debería tener siempre una densidad positiva.

Akarsu y sus colegas decidieron investigar qué ocurriría si se eliminara esa restricción. Al considerar una rama previamente descuidada de la teoría, descubrieron un panorama sustancialmente diferente sobre cómo podría haber evolucionado el universo.

La energía oscura podría haber cambiado de negativa a positiva

Los cálculos del equipo mostraron que podrían surgir dos historias cósmicas distintas incluso cuando el universo contiene la misma cantidad de materia hoy. Una solución matemática se asemeja al modelo estándar de cosmología, mientras que la otra predice que la energía oscura efectiva tuvo una densidad negativa en el pasado distante. Según esta segunda posibilidad, la densidad alcanzó cero hace aproximadamente 9.5 mil millones de años, antes de volverse positiva y permanecer así.

Lo que hace que el resultado sea particularmente interesante es que los investigadores no necesitaron introducir un parámetro ajustable adicional para producir este comportamiento. En cambio, el factor determinante está relacionado con la densidad actual de materia del universo, que selecciona la rama matemática. Como resultado, el modelo conserva los mismos seis parámetros cosmológicos utilizados en el modelo estándar ΛCDM.

El modelo también evita un problema potencial importante. Aunque predice un comportamiento que difiere de la gravedad de Einstein a lo largo de enormes distancias cósmicas, sus desviaciones de la relatividad general se suprimen naturalmente en entornos densos, lo que permite que la solución alternativa permanezca compatible con las mediciones precisas de la gravedad realizadas en todo el sistema solar.

Una posible explicación para la tensión de Hubble

Los nuevos hallazgos se basan en años de investigación sobre si la energía oscura podría haber cambiado de signo a lo largo de la historia del universo. Akarsu y sus colaboradores desarrollaron previamente un marco llamado modelo ΛCDM de cambio de signo (ΛsCDM), en el que la constante cosmológica cambia de negativa a positiva varios mil millones de años después del Big Bang.

Los análisis anteriores encontraron que un cambio en el signo de la densidad de la energía oscura podría coincidir con las observaciones de DESI, al tiempo que podría reducir varias discrepancias no resueltas en cosmología, siendo una de las más significativas la tensión de Hubble, la discrepancia persistente entre diferentes métodos de medición de la tasa de expansión actual del universo.

Sin embargo, una pregunta importante permanecía sin respuesta: ¿qué proceso físico subyacente podría causar tal reversión en la energía oscura?

La última investigación ofrece un posible mecanismo. En lugar de requerir que los científicos prescriban un cambio de signo como parte del modelo, la reversión surge naturalmente de la estructura matemática de la teoría de gravedad modificada.

Observaciones de DESI plantean nuevas preguntas sobre la energía oscura

Los hallazgos teóricos se han vuelto especialmente relevantes a medida que los astrónomos recopilan mediciones cada vez más detalladas de la expansión cósmica. DESI rastrea las ubicaciones de millones de galaxias y cuásares, lo que permite a los investigadores reconstruir cómo el universo ha expandido a lo largo de miles de millones de años. En marzo de 2025, la colaboración de DESI publicó hallazgos basados en sus primeros tres años de observaciones.

Cuando se combinan con mediciones del fondo cósmico de microondas, supernovas y lentes gravitacionales débiles, los resultados fortalecieron las indicaciones anteriores de que la energía oscura podría no comportarse como una constante cosmológica fija.

Estos hallazgos aún no establecen que la energía oscura cambie con el tiempo. La significancia estadística depende de qué conjuntos de datos observacionales se combinen, y la evidencia sigue siendo inferior al umbral requerido para reclamar un descubrimiento definitivo. No obstante, la posibilidad ha motivado a los científicos a investigar descripciones alternativas de la expansión cósmica.

DESI ha completado su encuesta planificada de cinco años, observando más de 47 millones de galaxias y cuásares. El conjunto de datos completo proporcionará una prueba aún más exigente de si los aparentes cambios en la energía oscura persisten a medida que las mediciones se vuelven más precisas.

El momento también es notable. La investigación del equipo liderado por ITU fue presentada inicialmente en octubre de 2024, varios meses antes de que DESI anunciara sus hallazgos de marzo de 2025. Los investigadores aún no han probado su modelo contra el conjunto de datos completo de DESI, lo que hace que esa comparación sea un paso importante a seguir.

¿Podría estar desacelerándose la expansión acelerada del universo?

La importancia del modelo propuesto se extiende más allá de su predicción de que la densidad de la energía oscura podría haber cambiado de signo. Dado que la solución alternativa surge de una teoría específica de la gravedad, hace predicciones sobre tanto la expansión cósmica como el comportamiento de la gravedad en todo el universo. Estas predicciones brindan a los astrónomos formas de investigar si la historia cósmica propuesta es consistente con las observaciones.

Las mediciones de cómo se forman y crecen las galaxias y estructuras más grandes serán particularmente importantes. Los investigadores también pueden examinar cómo la gravedad curva la luz y cómo ha cambiado la expansión del universo a lo largo del tiempo. Entre las pruebas observacionales más útiles se encuentran el crecimiento de estructuras, distorsiones en el espacio de desplazamiento al rojo y lentes gravitacionales débiles.

Aunque las pruebas exhaustivas siguen siendo necesarias, los resultados iniciales ofrecen razones para una mayor investigación.

En una versión extendida de la teoría que incluye una constante cosmológica, los investigadores encontraron que el modelo podría seguir siendo consistente con las observaciones del fondo cósmico de microondas mientras permite las tasas de expansión actuales más altas obtenidas de mediciones locales. Esto lo convierte en un enfoque potencialmente útil para comprender la tensión de Hubble.

El modelo extendido también permite otra posibilidad intrigante: la aceleración de la expansión del universo podría haberse debilitado o incluso detenido en un pasado cósmico relativamente reciente. Estudios recientes que examinan las observaciones de DESI han planteado preguntas similares sobre si la aceleración cósmica se ha mantenido constante.

Es importante destacar que ni la reversión de la energía oscura propuesta ni una desaceleración reciente en la aceleración cósmica se han establecido como hechos observacionales. Ambas permanecen como posibilidades que deben ser probadas contra datos cada vez más precisos.

Revisitar la gravedad podría revelar una historia cósmica diferente

La investigación destaca cómo teorías científicas familiares pueden contener posibilidades que se pasaron por alto debido a que las investigaciones anteriores se basaron en suposiciones restrictivas. En este caso, permitir que la energía oscura efectiva tenga una densidad negativa expuso una historia evolutiva alternativa dentro de un marco matemático ya establecido. Los investigadores sugieren que examinar soluciones igualmente pasadas por alto en otras teorías de gravedad modificadas podría conducir a nuevos conocimientos.

En última instancia, la solidez de la nueva explicación dependerá de cuán bien reproduzca el universo que los astrónomos realmente observan. El conjunto de datos completo de DESI y otras mediciones cosmológicas ayudarán a determinar si esta inusual versión de la historia cósmica merece un lugar junto a las explicaciones establecidas.

"Identificamos un camino alternativo para el universo dentro de una teoría existente. El siguiente paso es probarlo rigurosamente contra todos los datos observacionales. La imagen preliminar es alentadora, y estamos particularmente interesados en lo que puede decirnos sobre la tensión de Hubble", comentó el profesor Özgür Akarsu.