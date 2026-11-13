Gran actuación de Alexandro Maidana en la goleada de Paraguay

La selección de Paraguay se quedó con una categórica victoria por 4-1 ante Singapur en el primero de los dos compromisos amistosos que disputará en la fecha FIFA.

Únicamente siete minutos le bastaron a Gustavo Caballero para romper con el cero en el marcador, cuando aprovechó un preciso centro de Alexandro Maidana y, con un cabezazo sensacional, ubicó la pelota lejos del alcance del arquero local. A la media hora de la primera etapa, llegó la reacción del seleccionado local que, mediante la conquista de Song Ui-Young, alcanzó la paridad momentánea en el National Stadium.

A continuación, sobre el epílogo de primera etapa, Maurício quedó mano a mano con Ryan Stewart, colocó su remate sobre el palo derecho a ras de piso y le devolvió la ventaja a Paraguay, que no la volvería a soltar hasta el pitazo final del árbitro tailandés Wiwat Jumpaoon. Más adelante, durante el inicio del complemento, Caballero -una vez más- volvió a inflar las redes para decretar su doblete.

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???? ?????????????????? ?????????????? fue titular y sumó dos asistencias en el amistoso de hoy entre la Selección de #Paraguay y Singapur. https://t.co/OzVOMSVXZg — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) November 13, 2026

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La goleada se consumó con la conversión de Julio Enciso quien, apareciendo por el centro del área grande, le puso el broche de oro a lo que fue una gran jugada colectiva construida por el sector izquierdo y decretó el 4-1 definitivo en el país asiático. Paralelamente, con el paso de los minutos, el entrenador Gustavo Alfaro realizó múltiples sustituciones para cumplir con su premisa fundamental: darle lugar a todos los jugadores.

Es de destacar la gran labor del defensor de Talleres, Alexandro Maidana, titular hasta el minuto 74 como lateral izquierdo y autor de dos asistencias.

Así, después de superar con facilidad el primer escollo internacional, Paraguay deberá medirse ante Japón el próximo martes 17 de noviembre a las 10.10. Dicho compromiso se llevará adelante nuevamente en el estadio Nacional de Singapur en Kallang y funcionará como cierre para la doble fecha FIFA de amistosos.