El historial positivo de la Selección argentina en la Bombonera ante Uruguay

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) - La Selección argentina presenta un historial favorable en la "Bombonera", donde se enfrentará esta noche a Uruguay en un amistoso. En total, ha disputado 38 encuentros en este estadio, con solo tres derrotas.

Argentina ha logrado 25 victorias en la Bombonera, contabilizando tanto partidos oficiales como amistosos. Además, ha empatado en diez ocasiones y, como se mencionó, solo ha perdido tres veces.

Por otra parte, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este partido con tres triunfos consecutivos en el estadio de Boca Juniors, habiendo vencido a Perú 1 a 0 en noviembre de 2024, y a Mauritania (2 a 1) y Zambia (5 a 0) en marzo de 2026.

La última derrota del seleccionado argentino en este escenario fue precisamente contra Uruguay, el 16 de noviembre de 2023, cuando cayó 2 a 0 en un encuentro correspondiente a las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Un hecho negativo asociado a la Bombonera ocurrió el 31 de agosto de 1969, cuando Argentina empató 2 a 2 contra Perú, lo que resultó en la eliminación del equipo del Mundial de México 1970 por mérito deportivo, algo que no había ocurrido antes en su historia.

Asimismo, en 2017, el equipo que era dirigido por Jorge Sampaoli tuvo un desempeño decepcionante, empatando 0 a 0 contra Perú en un partido crucial de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, lo que obligó a Argentina a llegar comprometida al último encuentro ante Ecuador, donde finalmente ganó 3 a 1 gracias a un hat-trick de Lionel Messi.