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Gerónimo Rulli será el capitán de la Selección argentina en el amistoso ante Uruguay

Lionel Scaloni confirmó que el arquero del Manchester City llevará la cinta de capitán en el amistoso de esta noche, tras la ausencia de Emiliano Martínez por lesión.

13/11/2026 | 17:50Redacción Cadena 3

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Rulli será el arquero titular y el capitán en Argentina.

FOTO: Rulli será el arquero titular y el capitán en Argentina.

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Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) - Gerónimo Rulli será el arquero titular de la Selección argentina para el partido ante Uruguay de esta noche y, por ende, llevará la cinta de capitán del equipo por decisión de Lionel Scaloni, que finalmente no arriesgará a Emiliano "Dibu" Martínez.

El arquero del Manchester City llevará la mítica cinta que deja Lionel Messi tras su retiro del combinado nacional. Scaloni ya había adelantado que, en caso de que el "Dibu" no juegue, sería Rulli quien ejercería la capitanía, lo cual ahora ratifica al confirmar la formación de esta noche.

A pesar de que parezca una medida inédita, Rulli ya había sido capitán de la Selección argentina mayor el 3 de octubre de este año, en los últimos minutos ante Burkina Faso, cuando ingresó para reemplazar precisamente al "Dibu" Martínez en la victoria por 7 a 0.

Después de Messi, la decisión fue que Cristian "Cuti" Romero sea el capitán del equipo y de hecho fue él quien portó la cinta en el amistoso contra Bolivia que inició la gira anterior. Sin embargo, no pudo ser convocado en esta oportunidad a raíz de una lesión sufrida en el Atlético de Madrid.

Si bien todavía no está todo el equipo confirmado, formaría de la siguiente manera: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Gianluca Prestianni y Julián Álvarez.

Lectura rápida

¿Quién será el capitán de la Selección argentina?
Gerónimo Rulli será el capitán en el amistoso ante Uruguay.

¿Por qué Rulli es el capitán?
Lionel Scaloni decidió que, al no jugar Emiliano Martínez, Rulli asuma la capitanía.

¿Cuándo se jugará el partido?
El amistoso se llevará a cabo esta noche, 13 de noviembre.

¿Qué pasó con Cristian Romero?
Cristian "Cuti" Romero no fue convocado debido a una lesión.

¿Cuál es la formación probable del equipo?
La formación incluye a Rulli, Giay, Balerdi, Martínez, Medina, Palacios, Mac Allister, Fernández, Paz, Prestianni y Álvarez.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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