Son primos y le dieron un giro al tambo del abuelo con quesos y dulce de leche con limón

FOTO: El tambo de Oliva donde el dulce de leche lleva trozos de limón en almíbar.

En 1955, el primer control lechero del tambo familiar registró apenas tres vacas. Más de siete décadas después, en ese mismo establecimiento de la zona de Oliva, Córdoba, parte de la leche se convierte en quesos verdes al pesto y en dulce de leche con trozos de limón.

Detrás de ese giro comercial están Juan Maritano, de 25 años, su primo Santiago Lurgo y su hermano Agustín, que comparten el trabajo diario.

La cuarta generación trabaja a la par de sus padres y destina una parte de la leche del tambo a Alegres del Valle, su propia marca de lácteos. Procesan alrededor de 10.000 litros por mes, de los cuales unos 1.000 se destinan al dulce de leche. La mayor parte de lo que produce el tambo se envía a otra planta. Maritano explicó que el volumen que elaboran por su cuenta responde a la escala del emprendimiento y a sus posibilidades de comercialización.

En diálogo con Cadena 3, el joven contó que decidieron darle valor a la leche familiar con productos poco habituales. "Hemos decidido diferenciarnos en los productos para llegar con una propuesta diferente a la góndola y ofrecerle algo distinto a los consumidores", explicó.

Los quesos saborizados fueron el punto de partida en 2020 y siguen siendo el producto principal de la marca. Arrancaron con cinco variedades: orégano, pimienta, ají, ajo y una combinación de cebolla y orégano. Ahora están incorporando tres quesos de color verde, entre ellos el de pesto y el de romero. A Maritano le gusta cómo quedan en una tabla de picada. "Vienen muy bien para decorar alguna tabla", dijo.

El principal canal de venta está en los comercios de Oliva y Oncativo, donde los quesos ya están consolidados. Maritano vinculó esa aceptación con la tradición salamera de la zona y con el lugar que ambos productos tienen en las picadas.

El dulce de leche se sumó hace un año y medio, con variedades de limón, naranja, chocolate negro y chocolate blanco. La idea de incorporar cítricos surgió en una charla con un asesor. Usan trozos de fruta en almíbar y prescinden de las esencias. Los incorporan "para que se sienta bien, para que tenga textura", explicó.

La línea de dulces se vende por canales similares a los de los quesos y todavía está buscando consolidar su público. La familia recibe consultas por Instagram, donde figura como Alegres del Valle.

Maritano adelantó que volverán a participar en la feria Mercadazo, en la ciudad de Córdoba, y dio como fechas el 12 y 13 de diciembre. Ya habían estado en la primera edición, en agosto. Según contó, varios de quienes probaron los dulces en la feria les escribieron después por Instagram para elogiarlos.

Con los años, el tambo amplió el rodeo y se especializó en la genética de la raza Holando Argentino. El abuelo de Juan, Roberto Issolio, pertenece a la segunda generación y sigue yendo al establecimiento todos los días. En el trabajo diario del tambo también están José Maritano, el padre de Juan, y su tío Claudio, los dos de la tercera generación.

La historia familiar también quedó en el nombre de la marca. Cabañas del Valle es el nombre del establecimiento y Alegres es el prefijo que identifica a cada animal que nace allí. Según explicó Juan, la familia lo tiene inscripto en la Sociedad Rural Argentina y cuenta con el derecho exclusivo de usarlo para registrar sus animales. De la unión de esos dos nombres salió Alegres del Valle.

Sobre el vínculo con Santiago, Juan contó que el trabajo diario los acercó al punto de sentirlo como un hermano. Dijo que la comunicación les permite llevar adelante el proyecto, incluso cuando aparecen los "chispazos" propios de trabajar juntos. "Todos los días tenemos un desafío distinto, el cual hay que afrontarlo con mucha responsabilidad".

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Entrevista de Guillermo López.