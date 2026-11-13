El secreto detrás de las lágrimas: por qué lloramos al cortar cebolla y cómo evitarlo

FOTO: Mitos y verdades de las lágrimas al cortar cebolla.

Cortar una cebolla suele transformarse en un desafío inevitable para quienes disfrutan de la cocina. El clásico ardor en los ojos, acompañado por lágrimas y molestias en las mucosas, responde a una reacción química concreta que se activa al dañar el bulbo del vegetal.

Consultado sobre este fenómeno, Tomás Gil, especialista en alimentos, explicó que al cortar o golpear la cebolla entran en contacto compuestos que hasta el momento se encontraban separados. Esta interacción genera un ácido y gases volátiles que buscan la humedad al entrar en contacto con el rostro, provocando la irritación ocular.

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Técnicas efectivas para no llorar

Para minimizar el impacto de los gases sin recurrir a métodos poco efectivos, el especialista recomendó aplicar una serie de consejos prácticos durante la preparación:

Usar un cuchillo bien filoso: emplear una hoja lisa y afilada en lugar de un cuchillo dentado evita desgarrar en exceso las células del vegetal, reduciendo notablemente la liberación de gas.

Cortar cerca de una fuente de humedad: picar los alimentos cerca del chorro de la canilla abierto o utilizar un paño húmedo sobre la mesada ayuda a que los compuestos volátiles migren hacia el agua en lugar de dirigirse hacia los ojos.

Dejar la raíz para el final: la base de la cebolla concentra la mayor cantidad de compuestos lacrimógenos, por lo que se aconseja seccionar esa parte en el último momento.

Controlar la postura: estar de pie —a diferencia de hacerlo sentado— otorga mayor distancia respecto de la tabla de picar, logrando que el gas deba recorrer un trayecto más largo antes de alcanzar el rostro.