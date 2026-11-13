Por cuestiones climáticas, Talleres suspendió "La Noche de los Museos"
El Servicio Meterológico emitió un alerta amarilla, con tormentas de variada intensidad para la ciudad de Córdoba.
13/11/2026 | 15:01Redacción Cadena 3
FOTO: Suspendido el evento en barrio Jardín
Talleres informa que, debido a cuestiones climáticas y de seguridad, no formará parte de una nueva edición de La Noche de los Museos, prevista para este viernes 13 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
Considerando la alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes en la Ciudad de Córdoba, la decisión fue tomada priorizando el cuidado de las personas y las condiciones necesarias para el normal desarrollo de la actividad.
La propuesta, que contemplaba distintas actividades en barrio Jardín, especialmente en espacios al aire libre, tuvo que ser suspendida por la alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.
De esta manera, Talleres no abrirá sus puertas en el marco de esta edición y agradece la comprensión de todas las personas que tenían previsto acercarse al Club durante la jornada nocturna.
Lectura rápida
¿Qué evento fue cancelado? La Noche de los Museos fue cancelada por Talleres.
¿Quién tomó la decisión de cancelar el evento? La decisión fue tomada por Talleres.
¿Cuándo estaba previsto el evento? El evento estaba previsto para el viernes 13 de noviembre.
¿Dónde se iba a realizar el evento? En la ciudad de Córdoba, específicamente en barrio Jardín.
¿Por qué se canceló el evento? Se canceló debido a la alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.