Por cuestiones climáticas, Talleres suspendió "La Noche de los Museos"

Talleres informa que, debido a cuestiones climáticas y de seguridad, no formará parte de una nueva edición de La Noche de los Museos, prevista para este viernes 13 de noviembre en la ciudad de Córdoba.

Considerando la alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes en la Ciudad de Córdoba, la decisión fue tomada priorizando el cuidado de las personas y las condiciones necesarias para el normal desarrollo de la actividad.

La propuesta, que contemplaba distintas actividades en barrio Jardín, especialmente en espacios al aire libre, tuvo que ser suspendida por la alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

De esta manera, Talleres no abrirá sus puertas en el marco de esta edición y agradece la comprensión de todas las personas que tenían previsto acercarse al Club durante la jornada nocturna.